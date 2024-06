Πέθανε η Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ - Είχε παίξει σε περισσότερες από 70 ταινίες

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 92 ετών, «έφυγε» από τη ζωή η Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ, η οποία, σε διάρκεια περισσότερων από 70 χρόνων καριέρας, είχε εμφανιστεί σε 74 ταινίες και σειρές. Μεταξύ άλλων, είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Ένας άνδρας και μια γυναίκα», «Λόλα» και «Ντόλτσε Βίτα».

⚫️ L'actrice Anouk Aimée, héroïne du film "Un homme et une femme", est décédée à 92 ans. pic.twitter.com/DKafZnaBZN

Το θάνατό της ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της, Σεμπαστιάν Περολά. Όπως ανέφερε, «η ηθοποιός έφυγε σήμερα το πρωί». Το θάνατό της έκανε επίσης γνωστό η Μανουέλα Παπατάκη, η κόρη της Ανούκ Εμέ και του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Νίκου Παπατάκη.

Anouk Aimée, actrice emblématique du cinéma français et international, est morte à 92 ans. Célèbre pour ses rôles dans "La Dolce Vita" et "Un homme et une femme", sa carrière remarquable laisse une empreinte indélébile dans le cinéma.

