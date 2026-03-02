Novacinema: Το Γαλλικό Σινεμά έχει την τιμητική του τις Τετάρτες του Μαρτίου με δύο ταινίες back-to-back

Η ζώνη «World Cinema» και το Novacinema1 κάθε Τετάρτη του Μαρτίου μιλούν άπταιστα γαλλικά! Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φινετσάτο αφιέρωμα στο γαλλικό κινηματογράφο με δύο ταινίες back-to-back στο Novacinema1 κάθε Τετάρτη από τις 22:00 ,«Like a Son» & «Cocorico» στις 4 Μαρτίου, «Only 3 Days Left» & «The Animal Kingdom» στις 11 Μαρτίου, «Return To Seoul» & «Dear Paris»-στις 18 Μαρτίου, «The Count of Monte Christo» & «Bonnard, Pierre & Marthe» στις 25 Μαρτίου.

Οι σινεφίλ θα «ταξιδέψουν» στο σινεμά του κόσμου και συγκεκριμένα στο γαλλικό, μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις και συγκεκριμένα:

Τετάρτη 4 Μαρτίου

22:00 «Like a son» («Ένας νέος γιος», 2023, 97’) δραματική ταινία με τους Vincent Lindon, Karole Rocher, Kamel Abdelli σε σκηνοθεσία του Nicolas Boukhrief. Η ζωή ενός απογοητευμένου καθηγητή αλλάζει όταν παρεμβαίνει σε μία κλοπή και βλέπει έναν 14χρονο Ρομά, κι αποφασίζει να τον βοηθήσει να μάθει γράμματα, να έχει αξιοπρέπεια και να έχει ένα καλύτερο αύριο.

«Cocorico» («Συμπέθεροι από Σόι», 2024, 87’) κωμωδία με τους Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud σε σκηνοθεσία του Julien Herve. Μία αριστοκρατική και μία ταπεινή οικογένεια συγκρούονται για έναν γάμο μέχρι που τεστ DNA αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό μυστικό. Οι πραγματικές τους ρίζες απειλούν να διαλύσουν τις ζωές τους!

Τετάρτη 11 Mαρτίου

22:00 «Οnly 3 Days Left» (2023, 84’) κωμωδία δράσης με τους Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti σε σκηνοθεσία του Tarek Boudali. Ένας αδέξιος αστυνομικός προσπαθεί να σώσει τη γιαγιά του, που φιλοδοξεί να γίνει σταρ της τηλεόρασης, από ένα μεξικανικό καρτέλ, αντιμέτωπος με παράλογες προκλήσεις και τον χρόνο που κυλά αδυσώπητα.

«The Animal Kingdom» («Ζωικό Βασίλειο», 2023, 90’) θρίλερ μυστηρίου με τους Romain Duris, Adele Exarchopoulos, Paul Kircher σε σκηνοθεσία του Thomas Cailley. Σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι μεταμορφώνονται σε ζώα, ένας άνδρας παλεύει να σώσει τη μεταλλαγμένη σύζυγό του και να προστατεύσει τον γιο του, καθώς η κοινωνία καταρρέει και τα ένστικτα κυριαρχούν.

Τετάρτη 18 Μαρτίου

22:00 «Return To Seoul» («Επιστροφή στη Σεούλ», 2022, 114’) δραματική ταινία με τους Park Ji-min, Kim Sun-young, Oh Gwang-Rok σε σκηνοθεσία Davy Chou. Μια 25χρονη γυναίκα επιστρέφει για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα μετά την υιοθεσία της, αναζητώντας τις ρίζες της. Καθώς ψάχνει την ταυτότητά της, απρόσμενα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια.

«Dear Paris» («Παριζιάνικες Ιστορίες», 2024, 108’) κωμωδία με τους Monica Bellucci, Andre Dussollier, Ben Aldridge σε σκηνοθεσία Marjane Satrapi. Μια συγγραφέας περιπλανιέται στο Παρίσι και συλλέγει ιστορίες ανθρώπων που την αγγίζουν. Στις ήσυχες γωνιές της πόλης ανακαλύπτει τον πόθο, τη χαρά και την ομορφιά που ενώνει τους ανθρώπους.

Τετάρτη 25 Μαρτίου

22:00 «The Count of Monte Christo» («Ο Κόμης Μόντε Κρίστο», 2024, 171’) περιπέτεια με τους Patrick Mille, Pierre Niney, Anais Demoustier σε σκηνοθεσία των Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patelliere. Προδομένος και φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ένας άνδρας δραπετεύει και επιστρέφει χρόνια μετά με νέα ταυτότητα, διψώντας για εκδίκηση εις βάρος εκείνων που του κατέστρεψαν τη ζωή.

«Bonnard, Pierre & Marthe» («Η Μούσα του Μπονάρ», 2023, 122’) βιογραφική ταινία με τους Cecile de France, Stacy Martin, Anouk Grinberg σε σκηνοθεσία Martin Provost. Μέσα σε χρώμα, φως και εμμονή, ένας ζωγράφος και η μούσα του σβήνουν τα όρια ανάμεσα στον έρωτα και την τέχνη, αποτυπώνοντας μια ζωή πάθους στον καμβά της κοινής τους μοναξιάς.

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο γαλλικό σινεμά στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.