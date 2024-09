Nick Gravenites: Ο «Born in Chicago» που συνέβαλε στη ροκ σκηνή του Σαν Φρανσίσκο (vids)

Το όνομά του φιγουράρει δίπλα στο πιο γνωστό τραγούδι που έγραψε, το «Born in Chicago», ο ίδιος, κάθε που ανέβαινε στη σκηνή γινόταν ένα με εκάστοτε κομμάτι παιζόταν, κινούμενος στους ρυθμούς της μπλουζ παίζοντας άλλοτε κιθάρα και άλλοτε φυσαρμόνικα. Ο λόγος για τον Ελληνοαμερικανό μπλουζίστα Nick Gravenites (γενν. 1938), ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του κομμάτια τα οποία την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές αναπαράγονται από τη μουσική βιβλιοθήκη κάθε φαν της μπλουζ.

Γεννηθείς στο Σικάγο το 1938 από οικογένεια που είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Παλαιοχώρι Αρκαδίας, ο Gravenites μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του 1960 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανερχόμενη ροκ σκηνή της πόλης αυτής, είχε «βυθιστεί» στην μπλουζ σκηνή του Σικάγο από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, σχηματίζοντας, όπως αναφέρει το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του, μια «παρέα αταίριαστων λευκών παιδιών» με μελλοντικούς αστέρες της ροκ όπως οι Elvin Bishop, Paul Butterfield και Michael Bloomfield.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 εγκαταστάθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και το 1967 με τον Bloomfield σχημάτισε τους Electric Flag. Το γκρουπ, με τον Gravenites στα φωνητικά, εμφανίστηκε στο Monterey Pop Festival του 1967, και ενώ το συγκρότημα δεν θα αποκτούσε ποτέ τη φήμη άλλων καλλιτεχνών της σκηνής, η επίδρασή του στα μπλουζ-ροκ συγκροτήματα του Σαν Φρανσίσκο της εποχής, κυρίως στους Quicksilver Messenger Service και στους Big Brother and the Holding Company, ήταν σημαντική.

Για την Janis Joplin

Τόσο ο Gravenites όσο και ο Bloomfield βοήθησαν στη διαμόρφωση του πρώτου σόλο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, Janis Joplin, το 1969. Το άλμπουμ έφερε τον τίτλο I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!, με τον Gravenites να γράφει το κομμάτι «Work Me Lord» για τον δίσκο.

Το τραγούδι θα γινόταν βασικό κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων της Joplin και θα αποτελούσε το αποκορύφωμα της εμφάνισης της τραγουδίστριας στο Woodstock. Όσο για το τραγούδι «Buried Alive in the Blues» το οποίο ο Gravenites είχε γράψει για να συμπεριληφθεί στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Joplin, «Pearl», το ερμήνευε ο ίδιος συχνά σε συναυλίες του ως φόρος τιμής στην Joplin η οποία απεβίωσε μόλις το 1970. Το Pearl κυκλοφόρησε τρεις μήνες μετά και βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200 chart για εννέα εβδομάδες. Έχει πουλήσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ.

Λίγο μετά το θάνατο της Joplin, ο Gravenites έκανε την παραγωγή του τραγουδιού «One Toke Over the Line» για το folk rock δίδυμο Brewer & Shipley, ένα κομμάτι που έφτασε στο Νο. 10 του Billboard Hot 100 το 1971. Άλλα τραγούδια του Gravenites ηχογραφήθηκαν από καλλιτέχνες όπως οι Pure Prairie League, Tracy Nelson, Roy Buchanan, Jimmy Witherspoon καθώς και από αρκετούς από τους μεγάλους blues που λάτρευε από καιρό, όπως οι Howlin' Wolf, Otis Rush και James Cotton.

Το πιο γνωστό τραγούδι του, το «Born in Chicago», ήταν το εναρκτήριο κομμάτι στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της Paul Butterfield Blues Band το 1965 και θα γινόταν στη συνέχεια ένα από τα «στάνταρ» των μπλουζ. Μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών που έχουν ηχογραφήσει εκδοχές του είναι οι Jesse Colin Young, George Thorogood, Tom Petty and the Heartbreakers και, το 1990, το επιδραστικό εναλλακτικό συγκρότημα Pixies. Το τραγούδι τιμήθηκε από το Blues Hall of Fame το 2003.

Το 2013, ο Gravenites έκανε την εμφάνισή του στο ντοκιμαντέρ «Born in Chicago» για την μπλουζ σκηνή του Σικάγο της δεκαετίας του 1960. Η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ SXSW στο Όστιν και προβάλλεται στο Amazon Prime.