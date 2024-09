Πρώτες εικόνες από τη φετινή Art Athina

Ξεκίνησε στο Ζάππειο Μέγαρο και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου η Art Athina. Στην καρδιά της πρωτεύουσας, η αθηναϊκή φουάρ φιλοξενεί 71 αίθουσες τέχνης από 11 χώρες και ένα παράλληλο πρόγραμμα που φιλοδοξεί να μοιραστεί τον παλμό της σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της ιστορικής οικοδέσποινας Τζούλιας Δημακοπούλου, που έβαλε σε ράγες τον εικαστικό θεσμό.

Προτού μπούμε στο ιστορικό μέγαρο, στην αλέα του Ζαππείου από την είσοδο επί της Αμαλίας, το κοινό υποδέχεται ένα περίπτερο του οίκου Hermès, όπου συμβαίνουν εικαστικά και χορευτικά happenings. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται και ένα λεωφορείο ανακύκλωσης από τα ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ ο εικαστικός Soteur μεταμορφώνει με χιούμορ μια εντυπωσιακή 3D κατασκευή από σακούλα του e-food σε καμβά ύψους 2,5 μέτρων. Στο πλαίσιο των οικολογικών δράσεων είναι και η δημιουργία δοχείων νερού που έφτιαξε το This is Athens ως δώρο για τους καλεσμένους της Art Athina.

Τι καινούργιο θα συναντήσουν οι επισκέπτες; Για πρώτη φορά η Art Athina αποκτά τη δική της επίσημη εφαρμογή περιήγησης, η οποία και προσφέρεται δωρεάν στους επισκέπτες της σε συνεργασία με την Art Volt. Μέσω της ArtVolt X Art Athina 2024 ο χρήστης μπορεί να σκανάρει και να αποθηκεύσει τα αγαπημένα του έργα τέχνης χωρίς να χρησιμοποιείται η μνήμη του κινητού του και να μαθαίνει παράλληλα πληροφορίες για τους καλλιτέχνες της προτίμησής του και τις αίθουσες τέχνης που τους εκπροσωπούν. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργεί την προσωπική του «γκαλερί», η οποία θα είναι διαθέσιμη και μετά το πέρας της φουάρ.

Φέτος η διοργάνωση δίνει έμφαση στο design. Γκαλερί και σχεδιαστές που συνδυάζουν άψογα την ομορφιά των παραδοσιακών ελληνικών τεχνικών με το πιο σύγχρονο, ευφάνταστο και πρωτοποριακό design δημιουργώντας αντικείμενα που διατρέχουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικής, συνθέτουν την ενότητα που επιμελούνται ο Μάνθος Καλούμενος και η Τίνα Δασκαλαντωνάκη (MareStudio) «Δουλέψαμε πολύ για άλλη μια χρονιά. Και πάντα αγωνιούμε ώστε να υπερβαίνουμε τις προηγούμενες διοργανώσεις, χωρίς ευτυχώς να γίνεται αυτοσκοπός», ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος.

Το παράλληλο πρόγραμμα της φουάρ συνθέτουν οι παρακάτω ενότητες:

Talks: κύριος θεματικός άξονας των συζητήσεων που επιμελείται η Ολυμπία Τζώρτζη είναι η σχέση των γκαλερί και των καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς αντιπαλότητες και την αναζήτηση λύσεων με βάση όσων ισχύουν και σε διεθνές επίπεδο.

Video: τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τη σεξουαλικότητα και το συναίσθημα πραγματεύονται τα έργα που έχει επιλέξει να παρουσιάσει ο Πάνος Γιαννικόπουλος στο φετινό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Εκδίωξη από τον Κήπο: Το χώμα ως ένας φακός για να είμαστε-στον-κόσμο». Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο, μπροστά από την είσοδο του Ζαππείου, και δύο μεταμεσονύκτιες στον κινηματογράφο «Αίγλη».

Performance: «Ηappy me, happy we» είναι ο τίτλος που επέλεξε ο Νικόλας Βαμβουκλής, ο οποίος και επιμελείται το φετινό πρόγραμμα σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις συμμετέχουσες αίθουσες τέχνης στην Art Athina 2024. Οι θεματικές των έργων αφορούν μεταξύ άλλων στην ελευθερία και την έκφραση των ταυτοτήτων, τις δυναμικές της κοινότητας, τις (μη) ανθρώπινες σχέσεις και σε έννοιες όπως η φροντίδα, η οικολογία και η βιωσιμότητα, οι κρίσεις και οι επείγουσες καταστάσεις.

Kids' Educational Program: δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, κολάζ, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Planet Art» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina, ο μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA με κεντρικό άξονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Για πρώτη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζονται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All, ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, το πρόγραμμα Vodafone Posidonia του Ιδρύματος Vodafone προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να περιηγηθούν στον κόσμο των πολύτιμων υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ποσειδωνίας και να μάθουν, μεταξύ άλλων, πώς να τα προστατεύουν, μέσα από μια εντυπωσιακή γυάλινη κατασκευή που προσομοιάζει σε βυθό θάλασσας. Παρόν και το Kids Radio 88.6 & το Kids Radio+ που ανάμεσα στις πολλές δράσεις που διοργανώνει προσκαλεί τα παιδιά να γνωρίσουν τη μαγεία του ραδιοφώνου ηχογραφώντας τις φωνές τους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ενδιαφέρον έχει η μεταμόρφωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του κήπου του Ζαππείου από την BlueCycle χάρη σε ένα πρότζεκτ ειδικά φτιαγμένο για τη φετινή διοργάνωση, στο οποίο συνυπάρχουν το design, η βιωσιμότητα και η αειφόρος ανάπτυξη. Συνδυάζοντας ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένα απορρίμματα ψαράδων απ’ όλη την Ελλάδα, χάρη στη ρομποτική τρισδιάστατη εκτύπωση, με χειροποίητες δημιουργίες, προσδίδουν στο λογότυπο της έκθεσης μια διαφορετική πνοή.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 20 έως Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00. Εισιτήριο: 10€ Μειωμένο: 7€ (φοιτητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας και άτομα άνω των 65 ετών). Δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας more.com. Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 18 ετών. Η Art Athina 2024 είναι φιλική προς τα κατοικίδια (petfriendly)