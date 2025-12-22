Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο - Απεικονίζει δύο παιδιά να κοιτούν στον ουρανό

Δύο παιδιά ξαπλωμένα ανάσκελα κοιτούν ψηλά, φορούν χειωνιάτικα ρούχα και το ένα δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό, σαν να θέλει να δείξει κάτι στο άλλο. Είναι αυτό το οποίο απεικονίζει ο Βρετανός καλλιτέχνης Banksy σε νέο γκράφιτί του στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο καλλιτέχνης Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, υποδηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι πρόκειται για δημιούργημά του, αφού κοινοποίησε σχετική φωτογραφία του γκράφιτι. Δεν έκανε το ίδιο, πάντως, για ένα πανομοιότυπο έργο που εμφανίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Британский уличный художник Banksy, работающий инкогнито, опубликовал в Instagram фотографии своей новой работы в Лондоне в районе Бейсуотер.



Аналогичная работа появилась и в другом районе Лондона, недалеко от Тоттенхэм-Корт-Роуд. Художник пока не подтвердил авторство второй… pic.twitter.com/jcqzwLPUgX — The Insider (@the_ins_ru) December 22, 2025

Με καταγωγή από το Μπρίστολ της Αγγλίας, ο Banksy είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες στον κόσμο, ευρέως γνωστός για γκράφιτι που εκπέμπουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.

Τον Σεπτέμβριο είχε ζωγραφίσει σε τοίχο του βασιλικού δικαστικού μεγάρου (Royal Courts of Justice) έναν δικαστή να χτυπά με το σφυράκι του έναν διαδηλωτή που κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα αιματοβαμμένο πλακάτ.

Το δημιούργημα του Banksy καλύφθηκε αρχικά και αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον τοίχο του δικαστικού μεγάρου.