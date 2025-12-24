Mουσείο του Λούβρου: Κάγκελα ασφαλείας τοποθετήθηκαν στο παράθυρο της γκαλερί που κλάπησαν τα κοσμήματα

Κάγκελα ασφαλείας τοποθέτησε την Τρίτη, το Μουσείο του Λούβρου, στο μπαλκόνι που χρησιμοποίησαν τον Οκτώβριο οι διαρρήκτες για να εισβάλουν και να κλέψουν ορισμένα από τα κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα, συνολικής αξίας 102 εκατ. δολλαρίων. Η ληστεία στην οποία συμμετείχαν τέσσερα άτομα, έγινε στις 19 Οκτωβρίου, εκθέτοντας τις εμφανείς ελλείψεις στην ασφάλεια του μουσείου.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, στάθμευσαν έναν ανελκυστήρα μεταφορέων έξω από το μουσείο, πήδηξαν στο μπαλκόνι της γκαλερί «Απόλλων», έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν τις προθήκες με γωνιακούς τροχούς και διέφυγαν με σκούτερ που οδηγούσαν συνεργοί τους σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από 7 λεπτά.

Κάγκελα ασφαλείας

«Το Λούβρο αντλεί όλα τα διδάγματα από την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου και συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του και την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του», ανέφερε το μουσείο σε μια ανάρτηση στο X, αφού την Τρίτη, ένας γερανός ανέβασε τη σχάρα ασφαλείας στη θέση της για να σφραγίσει την γυάλινη πόρτα που οδηγεί στο μπαλκόνι.

Ανέφερε, επίσης, ότι μια κινητή αστυνομική ομάδα βρίσκεται πλέον στο κυκλικό κόμβο μπροστά από την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα και ότι 100 επιπλέον κάμερες θα τοποθετηθούν γύρω από το μουσείο το επόμενο έτος.

Le Musée du Louvre continue le déploiement des mesures d’urgence annoncées :

- les dispositifs de mise à distance autour du Louvre sont installés sur le quai François Mitterrand ;

- un poste avancé mobile de la police nationale est présent depuis le 19 décembre sur le rond-point… pic.twitter.com/zzvEbwXhMN — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 23, 2025

Η αστυνομία έχει εντοπίσει οκτώ υπόπτους σε σχέση με τη ληστεία, αν και τα κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η διάρρηξη έθεσε δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο Λούβρο, το οποίο φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης, όπως η Μόνα Λίζα.

Οι υπεύθυνοι του Λούβρου παραδέχτηκαν ότι η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του μουσείου από τις κάμερες ασφαλείας ήταν ανεπαρκής και ότι δεν υπήρχε κάλυψη του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η διάρρηξη.

Η ληστεία ήταν ένα από τα πολλά προβλήματα που έπληξαν το μουσείο τις τελευταίες εβδομάδες: μια άλλη γκαλερί, δίπλα στην «Απόλλων», έκλεισε λόγω δομικών προβλημάτων, μια διαρροή νερού κατέστρεψε βιβλία στο τμήμα αιγυπτιακών αρχαιοτήτων και το μουσείο έκλεισε εν μέρει για αρκετές ημέρες μετά από απεργία του προσωπικού.