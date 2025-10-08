The Morning Show: Οι γυναίκες διοικούν και λάμπουν

Νέα Υόρκη. Μανχάταν, 5η Λεωφόρος. Το επιβλητικό κτίριο που στεγάζει το τηλεοπτικό δίκτυο UΒΝ αποδίδει απόλυτα την ισχύ και την πολυτέλεια του μιντιακού κολοσσού. Χαράματα και η Άλεξ Λίβι, το μεγάλο αστέρι του καναλιού έχει ήδη περάσει την κεντρική είσοδο και κατευθύνεται στο καμαρίνι της για να προετοιμαστεί. Είναι το «δεύτερο» σπίτι της, ο δικός της χώρος, οι δικοί της άνθρωποι.

Η κεντρική παρουσιάστρια, της κορυφαίας εκπομπής «The Morning Show», είναι πρώτο όνομα στη μαρκίζα του καναλιού, όπου και η πρόεδρος και η διευθύνουσα σύμβουλος είναι γυναίκες, ενώ γυναίκες βρίσκονται και στα σημαντικότερα πόστα. Γυναίκες επιτυχημένες, με ηγετικό προφίλ, ικανές, αποφασιστικές, τολμηρές, ενίοτε αδυσώπητες και σίγουρα εξαιρετικές σε αυτό που κάνουν.

Το σίριαλ «The Morning Show», του οποίου η τέταρτη σεζόν προβάλλεται από το Apple Tv, δεν είναι μια ιστορία «δύναμης των κοριτσιών», ούτε μια ιλουστρασιόν φεμινιστική ουτοπία. Εξερευνά πολύπλοκα γυναικεία πορτρέτα σε ένα περιβάλλον εξουσίας, σεξισμού και ηθικών διλημμάτων μέσα στα ΜΜΕ.

Αντί να προσφέρει «εύκολες απαντήσεις», παρουσιάζει αντιφατικούς χαρακτήρες που κάνουν λάθη, παίρνουν ρίσκα και συχνά υπονομεύουν η μία την άλλη- κάτι που κάνει τη φεμινιστική του οπτική πιο ρεαλιστική και ώριμη.

Από την πρώτη σεζόν, η σειρά έθεσε στο επίκεντρο το #MeToo κίνημα και πώς μια γυναίκα (η Άλεξ Λέβι της Τζένιφερ Άνιστον) προσπαθεί να επιβιώσει και να διατηρήσει τη φωνή της σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η σειρά είναι μια βουτιά στον κόσμο των μίντια και στον σκληρό κόσμο της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας με ένα πρωτοκλασάτο, λαμπερό καστ.

Ο τέταρτος κύκλος είναι αφιερωμένος στην προάσπιση της αλήθειας ενώ η σειρά τάσσεται αναφανδόν υπέρ της παραδοσιακής, θεσμικής δημοσιογραφίας. «Η αλήθεια είναι εμπρηστική και δέχεται επίθεση». Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που αναδεικνύει το «The Morning Show» (TMS) σε μια εποχή όπου τα fake news, τα deepfakes και η παραπληροφόρηση απειλούν την αξιοπιστία της ενημέρωσης.

Σε ένα από τα επεισόδια, ο παραγωγός Τσαρλι «Τσιπ», τον υποδύεται ο Μαρκ Ντουπλάς, δίνει το στίγμα: «γνωρίζουμε ποιοι εργάζονται στα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα. Έχουν πρόσωπα, ονόματα, επαγγελματική ευθύνη και λογοδοτούν για όσα μεταδίδουν.

Οι ειδήσεις τους περνούν από διαδικασία διασταύρωσης- κάτι που δεν συμβαίνει στα social media, όπου ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε χωρίς συνέπειες». Στο UBN λοιπόν, η προσπάθεια των δημοσιογράφων να μεταδώσουν τις ειδήσεις και την αλήθεια σε μια διχασμένη Αμερική γεμάτη θεωρίες συνωμοσίας και deepfakes, κάνει τη δουλειά τους ακόμα πιο περίπλοκη, όσο και οι μεταξύ τους έριδες και δολοπλοκίες.

Στην τέταρτη σεζόν του TMS, έρχεται να προστεθεί και η Μαριόν Κοτιγιάρ. Ο ρόλος της Σελίν, της ισχυρής κυρίας του δικτύου της πάει γάντι. Τον ρόλο της CEO κρατά η Γκρέτα Λι. Στο ρόλο της «ασυμβίβαστης» Μπράντλεϊ Τζάκσον, η Ρις Γουίδερσπουν. Εξίσου εξαιρετικό και το υπόλοιπο καστ: Μπίλι Κράνταπ, Κάρεν Πίτμαν, Τζέρεμι Άιρονς, Νικόλ Μπεχάρι, Τζον Χάμ (σε ρόλο μεγιστάνα που παραπέμπει στον Ίλον Μασκ).

Το σίριαλ θίγει με ιδιαίτερη ευαισθησία και ρεαλισμό το ζήτημα του ageism, δηλαδή των διακρίσεων λόγω ηλικίας, ειδικά απέναντι στις γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης Στην πορεία της σειράς, η Άλεξ (Τζένιφερ Άνιστον) εξελίσσεται σε σύμβολο γυναικείας φιλοδοξίας, επιβίωσης και ηθικών διλημμάτων μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανταγωνισμού και υψηλών απαιτήσεων.

Η Άλεξ είναι μια γυναίκα με καριέρα δεκαετιών στην τηλεόραση, που βλέπει τη βιομηχανία να προτιμά νεότερα, «πιο εμπορικά» πρόσωπα. Αντιμετωπίζει σεξιστικά σχόλια για την ηλικία, την εμφάνιση και τη «συνάφειά» της με το κοινό. Η σειρά δείχνει πόσο σκληρά πρέπει να παλέψει μια γυναίκα για να διατηρήσει εξουσία, φωνή και αξιοπρέπεια σ’ ένα περιβάλλον που λατρεύει τη νεότητα και την εικόνα. Οι γυναίκες στην ενημέρωση (αλλά και γενικότερα στη δημόσια ζωή) συχνά «τιμωρούνται» καθώς μεγαλώνουν-ενώ οι άνδρες, αντίθετα, αποκτούν κύρος.

Η αιχμηρή ατάκα του τρέιλερ συνοψίζει και το ύφος του The Morning Show:«Δεν μπορείς να καθαρίσεις ένα σπίτι, αν ετοιμάζεσαι να το ανατινάξεις». Η συνέχεια επί της οθόνης.