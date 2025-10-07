Τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας, χάρη στις οποίες η Ελλάδα από «παρίας» του 2015 εξελίχθηκε σε μια ευημερούσα χώρα που δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι, «με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, και με τον λαϊκισμό να ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα».

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στη διεθνή κοινότητα και αναφερόμενος στις κυβερνητικές κρίσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη και στην αναζωπύρωση του λαϊκισμού, τόνισε ότι «ο λαϊκισμός έχει τη δύναμη να μετατρέπει κάθε συστημική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία».

«Τα λέω αυτά για να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμο είναι το προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας. Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα, ούτε επενδύσεις χωρίς σταθερό περιβάλλον», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι είναι δυσάρεστο να χρειάζεται να έρχονται σημαίνοντα πρόσωπα από το εξωτερικό για να μας υπενθυμίσουν τα αυτονόητα, τα οποία συχνά δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Να είμαστε κι εμείς λίγο πιο υπερήφανοι, κ. Νάγκελ, γιατί δεν είναι καθόλου λίγα», είπε, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Υπενθύμισε ότι προ ετών ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει μάχη για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, πάνω στο οποίο στηρίζεται η ευημερία της χώρας. «Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 χρόνια. Είχα δεσμευτεί σε 5 σημεία», είπε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σήμερα από το ίδιο βήμα μπορεί να πει ότι με πυξίδα αυτούς τους τροχούς κινήθηκε και κινείται ως πρωθυπουργός και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα - παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας της κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά καθώς και εσωτερικής σταθερότητας» για να σημειώσει πως «η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα», καθώς και ότι «η χώρα μας τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες». «Είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια, όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», συμπλήρωσε για να τονίσει: «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

«Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», υπογράμμισε και επισήμανε ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν «χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό».

«Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», προειδοποίησε.

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι «το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».

«Η λύση πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, εντός δημοσιονομικών πλαισίων, να στηρίζει την ενεργοβόρα βιομηχανία, αλλά να έχει και ένα ευρύτερο δίκτυο ωφελουμένων» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική.