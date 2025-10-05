Μικρές εικόνες, μεγάλες ιστορίες

Ο κόσμος του γραμματοσήμου μοιάζει να μας αποχαιρετά – ποιος γράφει πια επιστολές; Κι όμως επιστρέφει απρόσμενα ως αφορμή για ένα δημιουργικό εργαστήρι. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου με το πρόγραμμα «Ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο του ελληνικού γραμματοσήμου», το διήμερο 8 και 9 Οκτωβρίου.

Από το 1861 μέχρι σήμερα, το ελληνικό γραμματόσημο, σε πείσμα της ψηφιακής αλληλογραφίας, αποτυπώνει θεούς, ήρωες, ποιητές και ολυμπιονίκες, τοπία ή κοσμαγάπητα πρόσωπα — μια ολόκληρη εικονογραφημένη ιστορία σε λιγοστά εκατοστά του χαρτιού. Το γραμματόσημο θα μπορούσε να είναι το ελάχιστο μιας χώρας, ο ιδανικός «πρεσβευτής» της σε μικρογραφία. Κι έτσι ακριβώς το θυμόμαστε: σαν μια χειρονομία που συμπύκνωνε μνήμη, πολιτισμό και ταυτότητα κάθε φορά που κολλούσε στη γωνία ενός φακέλου.

Στο εργαστήρι, η εικαστικός Βάλια Μπερτσάτου καλεί μικρούς και μεγάλους να φτιάξουν το δικό τους «γραμματόσημο» με ανάγλυφη αποτύπωση σε μέταλλο, τεχνική που δίνει όγκο και φαντασία σε ένα τόσο μικρό αντικείμενο. Μια καλή ευκαιρία, επίσης, για γονείς να δοκιμάσουν κάτι δημιουργικό παρέα με τα παιδιά τους, ξεφεύγοντας για λίγο από τις οθόνες και ανακαλύπτοντας ξανά τη χαρά της χειροτεχνίας.

Πριν από το εργαστήρι, η μουσειολόγος Σοφία Ε. Πελοποννησίου θα ξεναγήσει το κοινό στο νεοκλασικό κτίριο του ΜΙΕΤ στην Πλάκα – γιατί και οι τοίχοι έχουν τις δικές τους ιστορίες να διηγηθούν. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται κράτηση θέσης.

Ίσως δεν γράφουμε πια γράμματα. Ίσως τα γραμματόσημα έχουν χάσει τη λειτουργία τους. Μα ακριβώς γι’ αυτό, η ανάμνησή τους αξίζει να διασωθεί σαν ψηφίδα ενός πολιτισμού που ήξερε να στέλνει την ψυχή του με μια τόσο μικρή χειρονομία.

Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες και σε παιδιά από 10 ετών και άνω που θα συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο. Θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2025, από τις 15:00 έως τις 17:00, στο κεντρικό κτίριο του ΜΙΕΤ (Θουκυδίδου 13, Πλάκα). Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αρκεί να κλείσει κανείς θέση στο [email protected] ή στο 6972013026.