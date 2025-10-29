Κινηματογράφος

Βραβευμένη με τον Χρυσό Λέοντα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η ταινία του Αμερικανού Τζιμ Τζάρμους,«Father Mother Sister Brother», θα σηματοδοτήσει την έναρξη του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον». Την τελετή έναρξης θα τιμήσει με την παρουσία της η Ίντια Μουρ, που συμμετέχει στο πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας και είχε βρεθεί στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2019.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν, ακόμη, ο παραγωγός της ταινίας, Ατίλα Σαλίχ Γιουτζέρ, αλλά και ακόμα δύο από τους βασικούς της συντελεστές: ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης τόσο του Τζιμ Τζάρμους όσο και παλαιότερα του Ντέιβιντ Λιντς, όπως και η σπουδαία ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ, οι οποίοι θα δώσουν δύο συναρπαστικά masterclasses στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης.

«Η ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ διαπνέεται από όλες τις διαχρονικές και πολύτιμες αρετές που χαρακτηρίζουν το έργο του Τζιμ Τζάρμους: την ομορφιά του τετριμμένου, το ατελές της κάθε επικοινωνίας, τις λεπτομέρειες που κρύβουν μέσα τους όλη την ουσία, το ιδιόρρυθμο λυτρωτικό χιούμορ, το μεγαλείο της απλότητας. Ο Τζάρμους οικοδομεί ένα τρυφερό μωσαϊκό από βινιέτες της καθημερινότητας, που αποτυπώνονται στον κοινό καμβά των πολύπλοκων ανθρώπινων σχέσεων» όπως σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Father Mother Sister Brother». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το «Father Mother Sister Brother» είναι ένα λεπτοδουλεμένο κινηματογραφικό τρίπτυχο, με ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Το καθένα από τα τρία κεφάλαια εκτυλίσσεται σε παρόντα χρόνο, αλλά σε διαφορετικό τόπο: ο Πατέρας στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ, η Μητέρα στο Δουβλίνο, η Αδερφή και ο Αδερφός στο Παρίσι. Η ταινία ξεδιπλώνεται ως μια σπουδή χαρακτήρων που παρατηρεί χαμηλόφωνα δίχως να κρίνει – μια κωμωδία που συνυφαίνεται με νήματα μελαγχολίας. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Άνταμ Ντράιβερ, Βίκι Κριπς, Ίντια Μουρ και Τομ Γουέιτς.

Ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους. Φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

*Η ταινία «Father Mother Sister Brother» θα κυκλοφορήσει από το Cinobo και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη από το cinobo.com

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από την ταινία «Father Mother Sister Brother». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης