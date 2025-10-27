Μαρί Κόντο: «Γράμμα από την Ιαπωνία»

Η ακαταστασία πυροδοτεί το άγχος, εκτός όλων των άλλων σπινθήρων. Η αρμονία και η γαλήνη στην καθημερινότητα εξασφαλίζονται με μικρά, αλλά ουσιαστικά βήματα. Αν ξέρετε τι εστί σουίφερ και λέτε «ευχαριστώ» στα ρούχα που δεν φορέσατε για δύο χρόνια, πριν τα δωρίσετε, τότε σίγουρα το όνομα Μαρί Κόντο σας είναι γνωστό.

Το πρώτο βιβλίο της Γιαπωνέζας «γκουρού» του συγυρίσματος, «The Life-Changing Magic of Tidying Up», προσγειώθηκε στα ράφια των βιβλιοπωλείων, πριν από έντεκα χρόνια, και έγινε παγκόσμιο μπεστ-σέλερ. Το συγκεκριμένο βιβλίο καθιέρωσε τη μέθοδο ΚονΜαρί, που βασίζεται στην ιδέα ότι πρέπει να κρατάμε ό,τι «μας προκαλεί χαρά».

Το καινούριο βιβλίο της Μαρί Κόντο κυκλοφόρησε, πρόσφατα, από τις εκδόσεις Penguin Random Ηouse με τίτλο «Letter from Japan» (Γράμμα από την Ιαπωνία) και το ύφος του είναι πιο προσωπικό. Η «σύμβουλος ζωής» αναδεικνύει τις ιαπωνικές πολιτισμικές παραδόσεις που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία της, όχι μόνο την εξάλειψη της ακαταστασίας αλλά ένα ευρύτερο σύστημα αξιών.

Μέσα από προσωπικές διηγήσεις - όπως η θέα των ανθισμένων κερασιών (sakura), η τελετουργία του τσαγιού, η φροντίδα του κήπου, η «ιερότητα» του χώρου και η αλλαγή των εποχών - η Κόντο δείχνει πώς αυτά τα στοιχεία συνδέονται με το «να κρατάμε μόνο όσα πράγματα μας φέρνουν χαρά» (spark joy) και να κάνουμε τη ζωής μας καλύτερη.

Η συγγραφέας ταξίδεψε σε πολλές χώρες για να συνειδητοποιήσει πως συμπεριφορές ενστικτώδεις για εκείνη, όπως το να χαιρετά το σπίτι της πριν το καθαρίσει ή να ευχαριστεί ρούχα και αντικείμενα πριν τα πετάξει, παραξένευαν τους μη Ιάπωνες. Στόχος της δεν ήταν να δείξει πως ο Ιαπωνικός τρόπος είναι ο σωστός, αλλά μέσα από τις άλλες κουλτούρες να εμβαθύνει στη δική της. Έχουμε πολλά να μάθουμε από το «less is more»των Ιαπώνων. Να μάθουμε από αυτή την αινιγματική κοινωνία που αγκαλιάζει την τεχνολογία αιχμής, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί παραδόσεις αιώνων.

Να αποχαιρετήσουμε τους παραφορτωμένους χώρους, να τακτοποιήσουμε το γραφείο, να διπλώσουμε τα ρούχα που στοιβάζονται στο ποδήλατο και τις καρέκλες και να απαλλαγούμε από τα περιττά, στη διακόσμηση, στις ντουλάπες, στο νοικοκυριό. Δεν είναι μινιμαλισμός είναι η φιλοσοφία του ουσιαστικού, που μας γεμίζει χαρά και έτσι προσεγγίζουμε την ηρεμία καθώς, μετά από ένα καλό ξεσκαρτάρισμα, οι χώροι είναι τακτοποιημένοι και καθαροί.

Η περίφημη μέθοδος KonMari είχε τεράστιο αντίκτυπο στις ΗΠΑ και στη Βρετανία όπου δωρίσθηκαν έπιπλα, αντικείμενα και τόνοι ρούχων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τη μέθοδο, ταξινομούνται ξεχωριστά, τα ρούχα, βιβλία, τα έγγραφα, αξεσουάρ από κουζίνα, μπάνιο κτλ και αντικείμενα με συναισθηματική αξία. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα αντικείμενα κάθε κατηγορίας, η Κόντο ζητά να εξετασθούν από τους κατόχους τους, ένα προς ένα, οι οποίοι στη συνέχεια θα κρατήσουν μόνο όσα τους φέρνουν χαρά.

«Το πουλί, όταν πετάει μακριά, δεν θολώνει τα νερά πίσω του» λέει μια παλιά Ιαπωνική παροιμία. Μικρές συνήθειες, που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες στην πραγματικότητα μεταμορφώνουν την καθημερινότητα. Η Μαρί Κόντο τακτοποιεί το μπάνιο, μαζεύει τα νερά γύρω από το νιπτήρα, αλλάζει τις χρησιμοποιημένες πετσέτες, αντικαθιστά το χαρτί υγείας που έχει τελειώσει. Μπαίνει στη θέση του επόμενου που θα χρησιμοποιήσει το χώρο. Γραμμένο σε συνεργασία με τη συμπαρουσιάστριά της στο Netflix, Μαρί Ιίντα (ριάλιτι «Tidying up with Marie Kondo») το «Letter from Japan» είναι μια στοχαστική απάντηση στα αμέτρητα ερωτήματα που δέχθηκε για τις πηγές της έμπνευσής της, στη διάρκεια των περιοδειών της, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που οι ιαπωνικές παραδόσεις διαμόρφωσαν τον τρόπο σκέψης της και τη ζωή της.

Η Μαρί Κόντο εμπνέεται από τη σιντοϊστική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία κάθε αντικείμενο έχει ενέργεια και αξίζει σεβασμό. Όλα τα πράγματα έχουν kami, δηλαδή πνευματική υπόσταση. «Αυτό το βιβλίο αντιπροσωπεύει τις αρχές που καθοδηγούν τη ζωή μου. Ταυτόχρονα, εκφράζει, τουλάχιστον για μένα, τις αξίες που διαπερνούν τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις τέχνες και την ευαισθησία της Ιαπωνίας».

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια: Αγαπώ, Τελειοποιώ, Ενδιαφέρομαι, Εναρμονίζω, Καθαρίζω και Απολαμβάνω.

Το «Γράμμα από την Ιαπωνία» δεν είναι απλώς ένας οδηγός οργάνωσης. Είναι ένας στοχασμός για το πώς η συνειδητή σχέση μας με τα αντικείμενα και τους χώρους μπορούν να φέρουν πιο βαθιά γαλήνη, νόημα και αρμονία στη ζωή μας. Στα ελληνικά…mindful φασίνα με χαρά!