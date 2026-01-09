Λ. Μενδώνη: Ο Χρ. Πολίτης διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη

«Μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη» διέγραψε ο Χρήστος Πολίτης, «υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια» σημειώνει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στο συλλυπητήριο μήνυμά της για την απώλεια του δημοφιλούς ηθοποιού. «Για το μεγάλο κοινό», σημειώνει, ο ηθοποιός «ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση».

Ο ηθοποιός, όμως, αναφέρει η Λίνα Μενδώνη, «ήταν πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους ''μεγάλους'' του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα».

Υπήρξε «ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του ''Απλού Θεάτρου'', του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια», καταλήγει η υπουργός Πολιτισμού.

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στην τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Είχε μακρά παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και ήταν από τους ηθοποιούς που άφησαν έντονο το στίγμα τους στον χώρο του θεάματος.

Έφυγε από από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.



Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτηση του ο συγγραφέα Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. «Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ… 1942 – 2026» έγραψε ο κ. Λαμπράκης.

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη - Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι» (1965-1966).

Κατόπιν έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη - Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» (1968) και «Τσάι και συμπάθεια» (1969). Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και το Εθνικό Θέατρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα «Χοηφόροι - Ευμενίδες» του Αισχύλου και «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη. Επρόκειτο για παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990), ένας θίασος που είχε στόχο την θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια, από το 1982, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός θεάτρου στις παρυφές του θεατρικού κέντρου της Αθήνας, στην Καλλιθέα. Το Απλό Θέατρο επικεντρώθηκε κυρίως σε δραματολόγιο ρεπερτορίου, ανεβάζοντας έργα των Άρθουρ Μίλερ, Τενεσί Ουίλιαμς, Ο. Γκόλντσμιθ, Λούλας Αναγνωστάκη κ.ά.. Υπήρξε το θέατρο που παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα ευρύτερο κοινό, τα έργα του Τζο Όρτον. Ο κύκλος του Απλού Θεάτρου για τον Χρ. Πολίτη ολοκληρώθηκε το 1990, με τη διάλυση του θιάσου.