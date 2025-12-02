Λ. Μενδώνη: Η Ελλάδα μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Σύμβασης της Χάγης

Ως «αναγνώριση των διεθνών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, στον τομέα του Πολιτισμού, αλλά και της γενικότερης δυναμικής παρουσίας της χώρας μας στην UNESCO» χαρακτήρισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τη σημερινή εκλογή της Ελλάδας ως μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Δεύτερου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Χάγης του 1954, για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλων συρράξεων.

Μάλιστα, η ελληνική υποψηφιότητα έλαβε 79 ψήφους στο σύνολο των 85 ψηφισάντων.

«Σκοπός της Επιτροπής είναι η ευαισθητοποίηση των κρατών και των λαών τους για την πρόληψη και την καταστολή ζητημάτων προστασίας των πολιτιστικών αγαθών που, ανακύπτουν σε εμπόλεμες περιοχές. Καθώς, εξ αιτίας των ένοπλων συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή μας, υφίσταται καταστροφή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η εκλογή της χώρας μας στην Επιτροπή είναι πρωτεύουσας σημασίας», συμπληρώνει, με ανακοίνωσή της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού για την μεθοδική και συστηματική δουλειά τους στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού, καθώς και τον επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο και τα μέλη της ΜΕΑ για την ουσιαστική συνεργασία και συμβολή τους», προσέθεσε η Λίνα Μενδώνη.