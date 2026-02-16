Ισραήλ: Νεκρή βρέθηκε στην Αθήνα η παραγωγός του «Tehran» - Διαψεύδεται η περίπτωση εγκληματικής ενέργειας

Η 52χρονη Ντάνα Έντεν, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Tehran», πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Kan, το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης του Ισραήλ.

«Τις τελευταίες ημέρες, η τέταρτη σεζόν της σειράς έκανε γυρίσματα στην Ελλάδα — μια σύνθετη και σημαντική παραγωγή, την οποία η Ντάνα ταξίδεψε για να επιβλέψει στενά», ανέφερε η ανακοίνωση του Kan για τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το Times Of Israel, η Έντεν βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα από τον αδελφό της την Κυριακή, ο οποίος άρχισε να την αναζητά αφού δεν απάντησε στα μηνύματα.

Η αστυνομία εξέδωσε εντολή νεκροψίας για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και άρχισε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Το «Tehran», η ισραηλινή σειρά για έναν πράκτορα της Μοσάντ που έχει ενσωματωθεί στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταδίδεται επίσης στο Apple TV, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην 3η σεζόν τον περασμένο μήνα.

Η Έντεν ήταν γνωστή ως μία από τους πιο παραγωγικούς και επιτυχημένους τηλεοπτικούς παραγωγούς του Ισραήλ, έχοντας εργαστεί σε εκπομπές όπως οι «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».

«Δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας»

Η εταιρεία παραγωγής πίσω από το «Tehran» ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια σχετικά με τον θάνατο της Έντεν, εν μέσω έντονων φημών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μπορεί να δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες.

«Η εταιρεία παραγωγής θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι φήμες ότι ο θάνατος είναι εγκληματικός ή εθνικιστικός δεν είναι αληθινές και αβάσιμες», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Donna and Shula Productions.

«Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μην δημοσιεύουν αβάσιμες θεωρίες και να ενεργούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου πόνου για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους», πρόσθεσε. «Θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια της Ντάνα και την ιδιωτικότητά της.

Η βραβευμένη εκπομπή, που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Emmy και προβλήθηκε στο Apple TV, γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τους Moshe Zonder, Eden και Maor Kohn.

Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν τμήματα της ελληνικής πρωτεύουσας, Αθήνας, ως υποκατάστατο της Τεχεράνης ελήφθη αφού η Έντεν επισκέφθηκε την ευρωπαϊκή χώρα σε οικογενειακές διακοπές και εντυπωσιάστηκε από τις οπτικές ομοιότητες μεταξύ των δύο πόλεων.