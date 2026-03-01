Ο Μεγάλος Πάπυρος του Ησαΐα, το παλαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό βιβλίο που βρέθηκε ποτέ, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία, λόγω της σύρραξης με το Ιράν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Μουσείου του Ισραήλ στους Times of Israel.

Το τεχνούργημα, που χρονολογείται πάνω από 2.100 χρόνια πριν, εκτέθηκε πρόσφατα σε πλήρη έκταση για πρώτη φορά από το 1968.

Το μουσείο μετέφερε επίσης άλλα σημαντικά αντικείμενα σε ασφαλή τοποθεσία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης που εξέδωσε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, το μουσείο είναι κλειστό μέχρι νεωτέρας.