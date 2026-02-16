ΗΠΑ: Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Νονός» και «Αποκάλυψη Τώρα» πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η σύζυγός του.

«Χθες, είπαμε αντίο στον αγαπημένο σύζυγό μου, έναν πολύτιμο φίλο και έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής μας» ανέφερε η Λουσιάνα Ντιβάλ στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Μπομπ πέθανε γαλήνια στο σπίτι, περιστοιχισμένος από αγάπη», πρόσθεσε.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ γεννήθηκε το 1931, ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1950 από την τηλεόραση και έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με την ταινία «Σκιές και σιωπή» του 1962, μια ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια» της Χάρπερ Λι.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ήταν ο δημιουργός που του εμπιστεύτηκε τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του: εκείνον του Μπιλ Κίλγκορ, του αντισυνταγματάρχη, λάτρη του σερφ, στην ταινία «Αποκάλυψη Τώρα» (1979) και του «κονσιλιέρε» Τομ Χάγκεν, του υιοθετημένου γιου του Βίτο Κορλεόνε στη σειρά ταινιών «Ο Νονός».

Το 1983 τιμήθηκε με το Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις», όπου υποδυόταν έναν ξεπεσμένο, αλκοολικό τραγουδιστή της κάντρι. Είχε επίσης κερδίσει βραβεία Έμυ, Χρυσές Σφαίρες και BAFTA.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν επίσης παραγωγός και είχε σκηνοθετήσει πέντε ταινίες.