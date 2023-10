Imany: Το τσέλο μοιάζει με γυναίκα που έχει πολλές δυνατότητες

Τα (βιολον)τσέλο είθισται να είναι μουσικά όργανα στατικά –τα στηρίζουν οι (βιολον)τσελίστες καθισμένοι ή όρθιοι και με το δοξάρι αλλά και τα δάχτυλά τους τα χαϊδεύουν και από το σώμα τους (σ.σ των τσέλο) εκπέμπεται μουσική. Τουλάχιστον αυτή τους την εικόνα είχα συνηθίσει στις συναυλίες που είχα μέχρι πρότινος παρακολουθήσει.

Εξαίρεση τον Σεπτέμβριο του 2023 στη συναυλία που είχε δώσει στο θέατρο Λυκαβηττού ο Hauser, όταν για λίγα λεπτά κατέβηκε από τη σκηνή και ερμήνευσε περπατώντας ανάμεσα στο κοινό έχοντας το τσέλο στηριγμένο επάνω του. Αλλά και πρόσφατα (25/10), στη συναυλία της Αφρο-Γαλλίδας ερμηνεύτριας Imany (γενν. 1979) στη σκηνή του Christmas Theater, όταν ερμήνευσε το μουσικό project «Voodoo Cello» πλαισιωμένη από οκτώ τσελίστες οι οποίοι ελάχιστα κάθισαν στα σκαμπό τους.

Οι τσελίτσες (Rodolphe Liskowitch, Julien Grattard, Octavio Angarita, Lucie Cravero, Bohdana Horecka, Laure Magnien, Polina Streltsova, Leonore Vedie) έπαιζαν μουσική διασχίζοντας τη σκηνή, χόρευαν σαν να είχαν παρτενέρ το τσέλο τους και όλοι μαζί την Imany, λικνίζονταν με το τσέλο τους σε κινήσεις όμοιες με εκείνες της ερμηνεύτριας.

«Παρομοιάζω το τσέλο, λόγω του καμπυλωτού σχήματός του, με μία γυναίκα που έχει πολλές δυνατότητες», ανέφερε η Imany λίγο πριν το τέλος του συναυλιακού προγράμματός της, με αφορμή το σκεπτικό για τους μουσικούς της επί σκηνής στο πλαίσιο της περιοδείας της «Voodoo Cello».

Είχε διερωτηθεί τι θα γινόταν εάν έπαιρνε από τους μουσικούς τις καρέκλες τους, όπως και έκανε. «Παρότι στην αρχή διαμαρτύρονταν, στη συνέχεια έπαιζαν περπατώντας και χορεύοντας ώσπου έγιναν ένα. Κάθε τέτοια συναυλία που δίνουμε είναι μία μικρή επανάσταση για εκείνους και για εμένα» διηγήθηκε η Imany κάνοντας στη συνέχεια πιο ευρεία την απεύθυνσή της.

«Τι θα γίνει αν κι εσείς απόψε επιστρέψετε σπίτι σας και ξεφορτωθείτε την καρέκλα που βρίσκεται στο κεφάλι σας», εκείνη πιυ επιβάλλει δισταγμούς και καταστάσεις όπως «είμαι ηλικιακά μεγάλη ή δεν έχω το υπόβαθρο να ξεκινήσω ή να συνεχίσω κάτι. Είναι αυτή (σ.σ η νοητή καρέκλα) που ευθύνεται για όσα τελικά δεν πράττουμε και δεν ζούμε όπως θα θέλαμε. […] Έχετε μόνο μία ζωή, αξίζει να ζήσετε και όχι απλά να επιβιώνετε», είπε, υπογραμμίζοντας τη θεραπευτική λειτουργία της μουσικής αλλά και της δικής της performance.

Από τη συναυλία της Imany στο Christmas Theater. Πηγή φωτ.: Facebook/ Onthe Stagegr

Έχοντας ήδη σημειώσει λίγες παραπάνω από 100 εμφανίσεις, το project «Voodoo Cello» ξεκίνησε από την ερμηνεύτρια ως μία ευκαιρία «αναγέννησης». Το project αποτελείται από 13 τραγούδια των Neil Diamond, Elton John, Black, Eminem, Henri Salvador, Madonna, TaTu, Imagine Dragons, Ed Sheeran και Hozier –μεταξύ άλλων– διασκευασμένα για τσέλο.

Τα κομμάτια που ακούστηκαν στη συναυλία ήταν τα «If You Go Away», «Believer», «Wonderful Life», «I'm Still standing», «Les Voleurs D'Eau», «The A Team», «Αll The Things She Said», «Like A Prayer», «Total Eclipse Of The Heart», «Take Me To Church», «Little Black Angels», «Wild World», «Wonderful Life» από κοινού με τα δικά της τραγούδια «Don’t be so shy» και «You will never know». Ενώ, λίγο προτού η συναυλία ολοκληρωθεί, οι τσελίστες ερμήνευσαν και μία σουίτα από το μπαλέτο «Η λίμνη των κύκνων» του Τσαϊκόφσκι.

Η συναυλία ξεκίνησε με την Imany καθισμένη σε μία καρέκλα να τραγούδια a cappella με τους τσελίστες τριγύρω της επίσης καθιστούς, και έπειτα διέσχιζε τη σκηνή μαζί με τους τσελίστες. Αποκάλυψε το πρόσωπό της λίγο αργότερα, αφαιρώντας τη λευκή της κουκούλα. Οι φωτισμοί που έπεφταν στα τσέλο έδιναν μεγάλων διαστάσεων σκιές που διαγράφονταν στο πανί στο βάθος της σκηνής δημιουργώντας άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Κυρίαρχα χρώματα οι αποχρώσεις του κίτρινου και του πορτοκαλί, ενίοτε του μωβ με οπτικό εφέ την ολόγιομη σελήνη.

Η διασκευή των κομματιών στο πλαίσιο ενός μόνο μουσικού οργάνου είναι ένα μόνο παράδειγμα των δυνατοτήτων του τσέλο αλλά και κάθε μουσικού οργάνου, όπως και των πολλαπλών προσεγγίσεων ενός «προϊόντος» της μουσικής. Ερωτήματα που εύλογα τίθενται είναι εάν θέλουμε διασκευές και πώς τις αντιμετωπίζουμε, όπως και εάν οι διασκευές θεωρούνται νέα δημιουργία.

Επεκτείνω την παρομοίωση που έκανε η Imany για το τσέλο, ότι μοιάζει με γυναίκα μιας και το τσέλο έχει επίσης καμπύλες. Ο λικνισμός του τσέλου από τους μουσικούς, στη συναυλία, παραπέμπει στις δυνατότητες του σαν του επιτραπούν, ομοίως και των επιτευγμάτων της γυναίκας.

Imany

Γεννηθείσα ως Nadia Mladjao, κατά κόσμον Imany – το καλλιτεχνικό της όνομα που στα σουαχίλι σημαίνει «πίστη» – η pop soul τραγουδίστρια υπήρξε αθλήτρια και μοντέλο προτού αφοσιωθεί στη μουσική και το τραγούδι, τα οποία επιθυμούσε από μικρή ηλικία, όπως διηγήθηκε κατά τη συναυλία που έδωσε στο Christmas Theater.

Από την παρουσίαση του project «Voodoo Cello», το καλοκαίρι του 2023, στη Ρώμη, στο πλαίσιο της ομώνυμης περιοδείας της Imany. Πηγή φωτ.: Facebook/ Imany

Γεννήθηκε σε μια πόλη κοντά στη Μασσαλία, έχει καταγωγή από τις Κομόρες Νήσους και μεγάλωσε στην παραθαλάσσια κοινότητα Martigues της νότιας Γαλλίας, έχοντας ως μουσικά ακούσματα κομμάτια των Michael Jackson, Prince και Police.

Το «Voodoo Cello» είναι η τρίτη δισκογραφική της δουλειά. Εκτός όμως από τη μουσική έχει αναλάβει κι άλλες ευθύνες: είναι πρέσβειρα της οργάνωσης EndoMind Association που πολεμά την ασθένεια της ενδομητρίωσης, υπέρμαχος των ίσων δικαιωμάτων των ανθρώπων, απόρροια της καταγωγής της από τις Κομόρες αλλά και ενεργό μέλος σε εκδηλώσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Κεντρική φωτ.: Από την παρουσίαση του project «Voodoo Cello», τον Ιούνιο 2023, στο πλαίσιο της ομώνυμης περιοδείας της Imany. Πηγή φωτ.: Facebook/ Imany