Hauser σε κινηματογραφικές και λάτιν μουσικές ερμηνείες

«Το πάθος μου είναι να δείξω στον κόσμο την ευελιξία του βιολοντσέλου». Πρόκειται για τη δήλωση-μότο που διαβάζει το κοινό το οποίο επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Στιέπαν Χάουζερ (γενν. 1985), γνωστού ως Hauser, και εξακριβώνει σαν παρευρίσκεται στις συναυλίες του. Όπως κι εμείς που παρακολουθήσαμε μία από τις δύο συναυλίες που έδωσε στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, αν και το πρόγραμμα της συναυλίας διέφερε από εκείνο που περιμέναμε: των κινηματογραφικών διασκευών.

Βαθύς γνώστης της κλασικής και της ποπ μουσικής, ο δεξιοτέχνης του (βιολον)τσέλου παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από ρομαντικά (όπως το «Adagio») και κινηματογραφικά κομμάτια (όπως το «Game of Thrones» και «Shape οf my heart») και εξελίχθηκε σε ένα πιο ποπ και λάτιν πρόγραμμα αφιερωμένο κυρίως στο γυναικείο κοινό που καταλάμβανε και το μεγαλύτερο μέρος του θεάτρου. Το εν λόγω μέρος του προγράμματος αποτελείτο από μουσικά κομμάτια όπως τα «Danza kiduro», «Conga», «Bamboleo», «Volare», «Let’ s get loud», «No woman no cry», «Bella Cio» και «La Isla Bonita», ανάμεσα σε άλλα.

Όλα τους, κομμάτια που ο χαρακτηρισθείς ως ο rock star με το τσέλο, Στιέπαν Χάουζερ, έχει επίσης ερμηνεύσει σε εντυπωσιακά τοπία και πολιτιστικά ορόσημα της πατρίδας του, της Κροατίας, όπως το ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Πούλα, και το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει σε βίντεο, στη σελίδα του στο YouTube. Μία από τις διαφορές είναι ότι στα βίντεο αυτά ο Hauser εμφανίζεται μόνος του ή με ακόμη μία ανθρώπινη παρουσία, ενώ επί σκηνής, στη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού, πλαισιωνόταν από μουσικούς στα πλήκτρα, το σαξόφωνο και την τρομπέτα, την κιθάρα και τα ντραμς, μεταξύ άλλων.

Από τη συναυλία του Hauser στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Φωτ.: Αλεξάνδρα Κατσαρού

Η διαφορά του Hauser με τους υπόλοιπους τσελίστες έγκειται στο ότι κάθε του ερμηνεία δεν είναι όμοια με τη δική τους, συνεπώς δεν προστίθεται σε ακόμη μία των ομότεχνών του· διαφέρει διότι «ντύνει» κάθε ερμηνεία του με τον δικό του τρόπο, εξ ου και το διαφορετικό ρεπερτόριο που έχει επιλέξει στο οποίο συγκαταλέγονται και οι διασκευές δημοφιλών κινηματογραφικών και κάθε είδους κομματιών.

Υπενθυμίζουμε ότι η διασκευή του στο «Smooth Criminal» του Μάικλ Τζάκσον τον εκτόξευσε στα διαδικτυακά charts και τον καθιέρωσε ως ιδρυτικό μέλος του ντουέτου 2Cellos. Εκτός του «Smooth Criminal» ανακαλούμε ερμηνείες του σε γνωστά μουσικά κομμάτια όπως τα «Song from a Secret Garden», «Pirates of the Caribbean», «The Godfather», «Vivaldi Storm», «Moonlight Sonata», «Now We Are Free – Cladiator», «Wicked Game», «Air on the G String – J. S. Bach», «Wake Me Up - Avicii» τα οποία το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει στη σελίδα του.

Οι δύο συναυλίες του Hauser στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού δόθηκαν στο πλαίσιο της περιοδείας του Rebel with a Cello, η οποία ολοκληρώνεται στα μέσα Οκτωβρίου αφότου κάνει στάσεις σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Από τη συναυλία του Hauser στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Φωτ.: Αλεξάνδρα Κατσαρού