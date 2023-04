Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας «μεταφέρει» στη θεατρική σκηνή του Σαίξπηρ

Θα θέλατε να μεταφερθείτε και να περπατήσετε στη θεατρική σκηνή όπου ο Σαίξπηρ είχε παίξει ως ηθοποιός και ενδεχομένως να είχε ανεβάσει τις πρώτες παραστάσεις των έργων του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Ερρίκος ο Ε’»; Την ευκαιρία αυτή δίνει η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε εικαστική εγκατάσταση, στο Μουσείο Σαίξπηρ (Λονδίνο), που έχει δρομολογηθεί να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, την άνοιξη του 2024.

Το Μουσείο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ θα βρίσκεται τρία μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, στην τοποθεσία μάλιστα που βρισκόταν το εν λόγω ελισαβετιανό θέατρο –το Curtain Playhouse. Στο Σόρντιτς του Λονδίνου, που –επί εποχής Σαίξπηρ– είχε αποτελέσει ένα κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνταν ποικίλες δραστηριότητες: από παιχνίδια έως αγώνες.

Η είσοδος του Μουσείου Σαίξπηρ. Πηγή φωτ.: Twitter / Theatre-News.com

Το Μουσείο θα δίνει επίσης στους επισκέπτες την ευκαιρία να μάθουν για τη ζωή και τις πηγές έμπνευσης του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα μέσα από ιστορικά τεκμήρια και καινοτόμα θεατρική τεχνολογία που θα προσφέρει πολυαισθητηριακή εμπειρία και θα είναι συνώνυμη της διαδραστικότητας. Όπως και τη δυνατότητα να μεταφερθούν στο Λονδίνο του 16ου αιώνα και να μάθουν για την κουλτούρα της εποχής.

Εκτός της τεχνολογίας, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν εκ του φυσικού τα θεμέλια του Curtain Playhouse, τα οποία η αρχαιολογική σκαπάνη «έφερε στο φώς» μεταξύ των ετών 2011 και 2016. Από την ανακάλυψη οι μελετητές έμαθαν περισσότερα για την τοποθεσία και την ιστορία του θεάτρου, ένα από αυτά ότι το σχήμα του θεάτρου ήταν ορθογώνιο και όχι το «ξύλινο Ο» του προλόγου του έργου «Ερρίκος ο Ε’».

