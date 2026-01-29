Η ομορφιά της Ιζαμπέλας Ροσελίνι

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, κόρη της Ίνγκριντ Μπέργκμαν και του Ρομπέρτο Ροσελίνι, είναι ηθοποιός, μοντέλο και ιδιοκτήτρια βιολογικής φάρμας. Έζησε και από την ομορφιά της και με την ομορφιά της. Ήταν το λαμπερό πρόσωπο της Λανκόμ και απομακρύνθηκε, διότι στα 43 της θεωρήθηκε πολύ μεγάλη. Όλα εξελίσσονται και οι καιροί αλλάζουν.

Οι νέες γενιές αναζητούν πιο σύγχρονους και έξυπνους ορισμούς της ομορφιάς. Τι τύχη να ζεις τόσο, είχε πει η Ροσελίνι, ώστε να γίνεσαι μάρτυρας της μεγάλης κοινωνικής εξέλιξης των γυναικών.

Όταν πέρασε τα εξήντα η εταιρία καλλυντικών Λανκόμ την έκανε ξανά το πρόσωπο του μπραντ- διευθύντρια είχε γίνει μια γυναίκα, η οποία ξέφυγε από στερεότυπα, κατάλαβε την «αγορά» και επανάφερε την Ιζαμπέλα.

Το μακιγιάζ, άλλωστε, είχε πάψει να είναι μόνο εργαλείο έλξης. Απευθυνόταν σε όλους. Είναι για όλους. Είναι πολύ πιο συμπεριληπτικό και εργαλείο δημιουργικότητας.

Η συμπερίληψη κάλυψε και ένα άλλο μεγάλο κενό. Οι γυναίκες μετά τα πενήντα, βαριά-βαριά, περνούσαν στον πλανήτη των αόρατων γυναικών. Μισογυνισμός και χυδαιότητα κατά των γυναικών, εμμονή με τη νεότητα, ανωριμότητα, άσχημες συμπεριφορές και ακύρωση.

Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, το ταμπού της εμμηνόπαυσης έχει αρχίσει να σπάει, κάτι η φροντίδα, κάτι η συνειδητοποίηση ότι τα πενήντα σηματοδοτούν μια νέα αρχή, κάτι τα πολύ σημαντικά μηνύματα που έστειλαν διάσημες και επιτυχημένες γυναίκες, ο πλανήτης ανακάλυψε την ομορφιά των ώριμων γυναικών. Ή την ομορφιά χωρίς ταμπέλα.

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι είναι μια αληθινά όμορφη γυναίκα με μια πλούσια ζωή. Ακόμα και όταν μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ερωτικά ενδιαφέροντα, αυτό είχε πει. Αλλά επέλεξε την ησυχία της καθώς όταν συμβιώνεις με έναν άνθρωπο οι αναταράξεις του επηρεάζουν και τη δική σου ζωή. Αν είχε ερωτευτεί πραγματικά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά δεν θα είχε χρόνο να ξεκινήσει στα 50 της το διδακτορικό της στην Ηθολογία, δηλαδή πάνω στην επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά των ζώων, ούτε να γυρίσει περίεργα ντοκιμαντέρ για τη σεξουαλική ζωή της μέλισσας και της πάπιας, όπως το «Green Porn».

Η ζωή της χάρισε αγάπες και έρωτες. Δυο γάμους, ο πρώτος με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Μια πενταετή σχέση με τον Ντέιβιντ Λιντς και έναν αρραβώνα με τον Γκάρι Ολντμαν. Και δυο παιδιά. Μια κόρη, την οποία απέκτησε με τον δεύτερο σύζυγο της, Τζο Βίντερμαν, ενώ αργότερα υιοθέτησε τον γιο της Ρομπέρτο.

Η Ροσελίνι στα 73 της χρόνια επιστρέφει-και πότε έφυγε- με το σίριαλ «The Beauty» του Ράιαν Μέρφι όπου είναι παντρεμένη με τον Άστον Κούτσερ. Το στόρι περιστρέφεται γύρω από έναν ναρκισσιστή δισεκατομμυριούχο, τον Μπάιρον Φορστ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να βγάλει στην αγορά ένα φάρμακο, μη εγκεκριμένο, το οποίο ξαναγράφει το DNA σου και μετά αναδύεσαι από ένα κουκούλι πιο νέος, πιο αδύνατος, πιο όμορφος. Είναι «ένα ενέσιμο Instagram filter» που σε κάνει να δείχνεις για πάντα νέος. Το πρόβλημα είναι ότι το ελιξήριο για τη νεότητα εξελίσσεται σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο θερίζει. Φαντασία να υπάρχει.

Ως η πολύπαθη σύζυγος του Φορστ, η Ροσελίνι είναι η ηθική πυξίδα, ο «χορός» της σειράς. Βλέπει ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνο είναι το φάρμακο και το απορρίπτει όχι μόνο επειδή απεχθάνεται τον ναρκισσιστή σύζυγό της, αλλά και επειδή καταλαβαίνει ότι το να έχεις εμμονή με την αιώνια νεότητα είναι μάταιο. «Πέρασα όλη μου τη ζωή κυνηγώντας την ομορφιά, την τελειότητα, δίαιτες, πέρσοναλ τρέινερς, βελόνες, νυστέρια, ελιξίρια, καθαριστικά», λέει σε μια καίρια σκηνή. «Πίστευα ότι θα με έκαναν να νιώσω καλά… Μόλις έμαθα ότι η ομορφιά δεν είναι η απάντηση σε τίποτα, έγινα πιο ευτυχισμένη από ποτέ».

Στην πραγματική ζωή, η ηθοποιός και μοντέλο που λατρεύει τη ζωή στη φάρμα της, δεν φοβάται τις ρυτίδες της και όταν φωτογραφίζεται για εξώφυλλα περιοδικών ζητά να μην γίνει ρετούς. Η βιομηχανία της αιώνιας νεότητας με τις πιο σύγχρονες μεθόδους αντιγήρανσης και τα λίφτινγκ των 150.000 δολαρίων δεν την έχουν αγγίξει. Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι με τα δεκάδες εξώφυλλα στη Vogue αρνήθηκε να ακολουθήσει τους κανόνες του θεάματος. Και δεν έμεινε απέξω.

Είναι σημαντικό για τις νεότερες γυναίκες (για όλες τις γυναίκες) να έχουν πρότυπα που εμπνέουν. Γυναίκες που αντιστέκονται στην πίεση να φαίνονται νέες, ανεξάρτητα από τα απρόσιτα πρότυπα ομορφιάς που κυριαρχούν στη βιομηχανία της μόδας και της υποκριτικής.

Στο «The Beauty», όταν μια ένεση του θαυματουργού και επικίνδυνου φαρμάκου μεταμορφώνει τον σύζυγό της από τον κοιλαρά και γκριζομάλλη Βίνσεντ Ντ' Ονόφριο στον καλογυμνασμένο, κούκλο και νεότερο Άστον Κούτσερ, εκείνη λέει:

«Και λοιπόν; Τώρα μοιάζεις με ελαφρώς γερασμένο μοντέλο του Μπρους Γουέμπερ. Δεν πρόκειται να σε χειροκροτήσω. Είσαι ο ίδιος σκουπιδοτενεκές με μια φρέσκια στρώση μπογιά, καραγκιόζη».