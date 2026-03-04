Στο θέατρο «Βέμπο», για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ανεβαίνει το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» που αφορά στην παράξενη και αστεία οικογένεια, η ιστορία της οποίας ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938 και από το 1964 έγινε τηλεοπτική σειρά (1964-1966, 1998-1999).

Έπειτα έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν ακόμα δύο ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β' κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα.

Παράλληλα, η «Οικογένεια Άνταμς» έγινε μιούζικαλ το 2009 και έλαμψε στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα.

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο «Βέμπο», όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά στο «σπίτι» του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις.

Όσο για τη Wednesday, μεγάλωσε και ερωτεύτηκε. Τα δυο παιδιά αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της. Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες; Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Πρωταγωνιστούν οι Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Βαγγέλης Κακουριώτης, Βασίλης Αξιώτης, Γιώργος Γιαννίμπας, Θέμις Μαρσέλλου, στον ρόλο της Wednesday η Marseaux. Pugsley Addams: τα παιδιά, Θεοδόσης Κοντόπουλος και Αλέξης Μετσμαχερ. Πρόγονοι οι Μαρία Βασιλάτου, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Έμιλυ Γουσγούνη, Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Πάνος Μαλακός, Μάριος Πετκίδης, Στέργιος Περτσινίδης και Βασιλεία Καϊρέ.

Το κείμενο είναι των Marshall Brickman και Rick Elice, η μουσική - στίχοι του Andrew Lippa, η σκηνοθεσία – απόδοση κειμένου-στίχων της Θέμιδος Μαρσέλλου, η μουσική διεύθυνση του Νικόλα Γουάστωρ, η φωνητική διδασκαλία του Βασίλη Αλεβίζου, η χορογραφία της Άννας Αθανασιάδη, τα σκηνικά της Μαίρης Τσαγκάρη, τα κοστούμια της Παναγιώτας Κοκκορού, οι φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλλη. Video Designer ο Κάρολος Πορφύρης, βοηθός σκηνοθέτη η Μαρία Βασιλάτου, οι φωτογραφίες είναι της Γκέλυ Καλαμπάκα.

Οργάνωση παραγωγής από την Ντόρα Βαλσαμάκη, η παραγωγή είναι των Θεατρικών Επιχειρήσεων Τάγαρη.

Θέατρο Βέμπο, Καρόλου 18, Αθήνα, 210 5229519. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη (19:00), Πέμπτη (20:00), Παρασκευή (21:00), Σάββατο (17:15 & 21:00) και Κυριακή (19:00). Διάρκεια παράστασης: 160 λεπτά (με διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: