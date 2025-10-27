Η Χαλκίδα υποδέχεται το 19ο Docfest: Ντοκιμαντέρ που εμπνέουν

Από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, η Χαλκίδα θα φιλοξενήσει το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest, σε μια εβδομάδα γεμάτη από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές εμπειρίες. Σκηνοθέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να αναδείξουν νέες προοπτικές και να προκαλέσουν τον θεατή να δει τον κόσμο διαφορετικά.

Με ένα πρόγραμμα που φέτος ξεπερνά κάθε προσδοκία, το docfest υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε νέες οπτικές και δυναμικές συζητήσεις για την τέχνη και την κοινωνία. Για μία εβδομάδα, η Χαλκίδα θα είναι το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ, με προβολές και εκδηλώσεις που θα μας ταξιδέψουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει την παράδοση του Φεστιβάλ να φέρνει στο προσκήνιο το πιο επίκαιρο περιεχόμενο. Με το Αφιέρωμα στο Περιβάλλον, το docfest εστιάζει για άλλη μια χρονιά σε όλα όσα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σε συνεργασία με το Διεθνές Περιβαλλοντικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου EKOFILM, το κοινό θα παρακολουθήσει τρεις δυνατές ταινίες που φέρνουν στο προσκήνιο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τις επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης και τις προσπάθειες για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Αλλά το docfest δεν σταματά εκεί. Το Αφιέρωμα στις Ξένες Κινηματογραφίες φέρνει φέτος ταινίες από τη Νορβηγία και την Ισπανία, μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μέσα από τις εικόνες και τις ιστορίες των σκηνοθετών τους. Από τη μαγεία των σκανδιναβικών τοπίων και της νορβηγικής κινηματογραφίας, μέχρι την ένταση των κοινωνικών θεμάτων που εξετάζουν οι ισπανικές παραγωγές, το φεστιβάλ υπόσχεται να μας παρουσιάσει παγκόσμιες κινηματογραφίες που αξίζει να ανακαλύψουμε.

Και φυσικά, για ακόμη μία χρονιά, το docfest αποτίει φόρο τιμής στους Έλληνες της διασποράς, με το ξεχωριστό Αφιέρωμα στους Έλληνες της Αυστραλίας. Μέσα από τέσσερα ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα γνωρίσουν την ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, καθώς και άγνωστες, κι ίσως αναπάντεχες, πτυχές από την εξέλιξη της κοινότητας.

Για ακόμα μια χρονιά, το Φεστιβάλ δεν είναι μόνο για το σινεμά, αλλά είναι μια γιορτή της τέχνης και του πολιτισμού, γεμάτη παράλληλες εκδηλώσεις, όπως κινηματογραφικά εργαστήρια, συζητήσεις, σεμινάρια και εκθέσεις που ανοίγουν δρόμους για διάλογο και εκπαίδευση. Έτσι, το docfest γίνεται για 19η χρονιά κέντρο μάθησης, συνάντησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ανακαλύψτε την τέχνη του ντοκιμαντέρ, απολαύστε το ταξίδι μέσα από την εικόνα και τη φωνή των δημιουργών και αφήστε το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest να σας παρασύρει σε έναν κόσμο γεμάτο από ιστορίες που αξίζει να ακούσετε.