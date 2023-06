Η Γιαγιόι Κουσάμα παρουσιάζει τα άνθη της

Τα έργα της 94χρονης Γιαγιόι Κουσάμα (γενν. 1929), της «γιαγιάς» των εικαστικών τεχνών, δεν μας είναι απαρατήρητα. Οι άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες βούλες διαφόρων χρωμάτων με τις οποίες είναι καμωμένα τα συνήθως γιγαντιαία έργα της – άνθη, κολοκύθες – έχουν επεκταθεί και στα ρούχα που η ίδια σχεδιάζει και φορά.

Οι βούλες της μας παραπέμπουν σε μικροσκοπικά και μακροσκοπικά σύμπαντα, ενίοτε μας δίνουν μία τρόπον τινά αίσθηση του βάθους. Πόσω μάλλον τα έργα της-δωμάτια, πλημμυρισμένα με πολύχρωμες κουκίδες όπως και τα δωμάτια με καθρέπτες, τα «Infinity Rooms»: σκοτεινοί χώροι με πολλά μικρά φώτα, που παραπέμπουν σε έναν γαλαξία και ενισχύουν την αίσθηση ότι το κοινό μεταφέρεται σε έναν φυσικό κόσμο πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα.

Τα έργα αυτά δίνουν μια αίσθηση διαφυγής από τον πραγματικό κόσμο και εισάγουν το κοινό στον κόσμο της Κουσάμα, υπό κάποια οπτική το κάθε φορά τοπίο είναι ψυχεδελικό.

Οι απεριόριστες βούλες με τις οποίες η Κουσάμα πλημμυρίζει τον καλλιτεχνικό της κόσμο χρονολογούνται από τα παιδικά της χρόνια. Από τότε, και καθώς μεγάλωνε, φανταζόταν τον κόσμο γύρω της πλημμυρισμένο σαν αέναες σειρές από βούλες τις οποίες σταδιακά αποτύπωνε στα σχέδια και τα έργα της σχηματίζοντας την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Ενίοτε οι κουκίδες συνοδεύονται από επαναλαμβανόμενα σχήματα και δίνουν την εντύπωση ενός απέραντου ουρανού από αστέρια –ειδεμή στα Infinity Rooms όπου το κοινό μπορεί να συναισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα ονειρικό τοπίο και ατενίζει το σύμπαν.

Το τοπίο στο έργο της Κουσάμα αντιπροσωπεύεται, επίσης, από λουλούδια και φυτά· από τη δεκαετία του ’50, οπότε και τα έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει στα έργα της, αποτελούν μοτίβο και αντιπροσωπεύουν την αγάπη της για τον φυσικό κόσμο.

Μεγάλων διαστάσεων τέτοια άνθη – σαφώς με πουά πέταλα – παραπέμπουν στην ατμόσφαιρα ενός καταπράσινου κήπου και υποδέχονται, μεταξύ άλλων έργων, το κοινό που επισκέπτεται την έκθεση της Κουσάμα, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «I Spend Each Day Embracing Flowers». Πρόκειται για τον τίτλο που φέρει καθένα από τα τρία μνημειώδη γλυπτά λουλουδιών. Εκτός από αυτά, στην έκθεση παρουσιάζονται τρία ογκώδη κυματιστά γλυπτά κολοκύθας και άλλα γλυπτά της, καθώς και μια νέα αίθουσα με καθρέφτες Infinity Mirror.

Κολοκύθες-γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα, από την έκθεση «I Spend Each Day Embracing Flowers». Πηγή φωτ.: Twitter / Fine Art Shippers

Ενδιαφέρον έχουν και 36 πίνακες – οι περισσότεροι από τους οποίους αποτελούν μέρος της πρόσφατης σειράς της «Every day I pray for love» (2021-σήμερα), που χαρακτηρίζονται από έντονα χρωματικές συνθέσεις και λεπτομέρεια, αποτελούν εξερευνήσεις της γραμμής αναμειγνύοντας τα όρια μεταξύ αφαίρεσης και παραστατικότητας.

Και τα έργα αυτά απορρέουν από την επιθυμία της Κουσάμα να παράγει τέχνη που είναι ταυτόχρονα αυτοβιογραφική αλλά και «μιλά» στο κοινό. Με τέτοιο τρόπο σαν τα πουά πέταλα των άνθεών της ή των υπεογκωδών κολοκυθών της, που φαντάζουν να ξεχύνονται μπροστά στο κοινό.

* Η έκθεση «I Spend Each Day Embracing Flowers» παρουσιάζεται (έως 21/7) στις γκαλερί 519, 525 και 533 West 19th Street στη Νέα Υόρκη, και σηματοδοτεί τα δέκα χρόνια από την πρώτη ατομική έκθεση της Κουσάμα με τον Ντέιβιντ Ζβίρνερ, τον Γερμανό έμπορο έργων τέχνης και ιδιοκτήτη της γκαλερί David Zwirner στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι.

👩‍🎨🇯🇵Yayoi Kusama, a famous contemporary Japanese artist known for her polka dots, features new sculptures at David Zwirner's 19th street gallery in New York City, US, with the title "I Spend Each Day Embracing Flowers" pic.twitter.com/DRcOAvEHuZ