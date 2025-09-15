Η Εθνική Λυρική Σκηνή περιοδεύει με τη «Χρυσή Εποχή»

Στο πλαίσιο των περιοδειών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε Ελλάδα και εξωτερικό, το Μπαλέτο της ΕΛΣ ταξιδεύει με την εξαιρετικά επιτυχημένη «Χρυσή εποχή», από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2025 σε Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Ιταλία και συμμετέχει με ένα χάπενινγκ στην Art Αθήνα. H περιοδεία στο εξωτερικό υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

H Χρυσή εποχή, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου –η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου– ξεκινά μεγάλη περιοδεία από την Κύπρο στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, επιστρέφει στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχει με ένα χάπενινγκ στην Art Αθήνα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, για να παρουσιαστεί στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του ΚΘΒΕ, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των 60ών Δημητρίων, και φεύγει για Ιταλία όπου θα παρουσιαστεί στις 18 Οκτωβρίου στην Γκορίτσια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ την 1η Νοεμβρίου, ένα ντουέτο από την παράσταση θα παρουσιαστεί στην Μπολόνια στο πλαίσιο του 3rd Bologna Ballet Competition.

H Χρυσή εποχή μιλάει για το σήμερα και το αύριο του χορού, αλλά την ίδια στιγμή λειτουργεί σαν ένας αντικατοπτρισμός της 35ετούς πορείας του Κωνσταντίνου Ρήγου, όπου οι έννοιες της ειρωνείας και της νοσταλγίας μοιάζουν ταυτόσημες. Από την ΚΣΟΤ, την άνοιξη του ελληνικού χορού κατά τη δεκαετία του ’90 και το χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, στο Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και την Εθνική Λυρική Σκηνή, το εικονοκλαστικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Κωνσταντίνου Ρήγου υπερβαίνει τα όρια του χορού και συνομιλεί με τις τέχνες που τον περιβάλλουν. Η καλλιτεχνική του ταυτότητα παραμένει ανήσυχη, ανατρεπτική, προβοκατόρικη, αιχμηρή, αλλά και γεμάτη συναισθήματα.

Από την παρουσίαση του μπαλέτου «Χρυσή Εποχή». Φωτ.: Α. Σιμόπουλος

Με τη Χρυσή εποχή ο Κωνσταντίνος Ρήγος εισάγει το λεξιλόγιο του χοροθεάτρου στο Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δημιουργώντας ένα νέο έργο για το μέλλον της τέχνης του χορού, μέσα σε ένα απρόβλεπτο blend των στιγμών που σημάδεψαν την 35ετή πορεία του, σε μια συνομιλία με νέα υλικά και σημερινές επιρροές. Στιγμές που αποτελούνται από παλιά υλικά, αλλά με σημερινή ματιά, στιγμές που μιλούν σήμερα για αυτά που πέρασαν, κάνοντας μια προβολή στο αύριο.

Μέσα από χρυσές αντανακλάσεις, κάθετες οθόνες, λέξεις-συνθήματα και έναν πολυέλαιο μεγάλης κλίμακας του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη, η παράσταση χορού Χρυσή εποχή υπογράφει τη διακήρυξη μιας νέας πίστης που τοποθετεί τα πιστεύω της όχι στον θεό, αλλά στον άνθρωπο, όχι «εν τοις ουρανοίς» αλλά «επί της γης» – μια διακήρυξη που δεν υπόσχεται τη σωτηρία, αλλά εξασφαλίζει την έξοδο από την κόλαση.

Με τις μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου Ρήγου και με συνεργάτη τον Θοδωρή Ρέγκλη στην πρωτότυπη μουσική δημιουργία, η Χρυσή εποχή έχει τον ήχο ενός ξέφρενου χορευτικού πάρτι, στη διάρκεια του οποίου «παίζουν» από πειραγμένες μελαγχολικές συνθέσεις του Βέρντι και του Μπιζέ έως ελληνικά τραγούδια των Χιώτη, Λοΐζου και Μαμαγκάκη, αλλά και ροκ και τζαζ επιτυχίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Από την άρια «Addio del passato» και τον στίχο από το Hotel California «Some dance to remember, some dance to forget» έως τα κείμενα και τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν special guests, όπως, μεταξύ άλλων, οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Δημήτρης Καπουράνης, Idra Kayne, Δωροθέα Μερκούρη, Κωνσταντίνος Μπιμπής και Έλενα Τοπαλίδου, η Χρυσή εποχή φιλοδοξεί να μας θυμίσει ότι, καθώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε, οφείλουμε να συνεχίζουμε να χορεύουμε για να υπάρχουμε.

Στη δραματουργία συνεργάζεται η Έρι Κύργια, το εικαστικό έργο υπογράφει ο Πέτρος Τουλούδης, τα κοστούμια η Daglara, τους φωτισμούς ο Χρήστος Τζιόγκας και τα βίντεο ο Βασίλης Κεχαγιάς. Με τους Χορευτές του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μπαλέτο ΕΛΣ - Χρυσή εποχή - Κωνσταντίνος Ρήγος. Συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου.

1& 19 Σεπτεμβρίου 2025 • Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις 20.30

21 Σεπτεμβρίου 2025 • Art Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Περιστύλιο, στις 20.00

10, 11 & 12 Οκτωβρίου 2025 • 60ά Δημήτρια, Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ΚΘΒΕ, στις 21.00

18 Οκτωβρίου 2025 • Γκορίτσια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, στις 21.00

1 Νοεμβρίου 2025 • 3rd Bologna Ballet Competition, Teatro Duse, στις 21.00

Στην παράσταση εμφανίζονται γυμνά σώματα.

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Κεντρική φωτ.: Από την παρουσίαση του μπαλέτου «Χρυσή Εποχή». Φωτ.: Α. Σιμόπουλος