Χρυσές Σφαίρες: Μεγάλος νικητής ο Σπίλμπεργκ με την ταινία «The Fabelmans»

Η ταινία «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ ανεδείχθη ο μεγάλος νικητής των κινηματογραφικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες, που θεωρούνται προάγγελος των βραβείων Όσκαρ. Η ταινία απέσπασε τα βραβεία καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας, η δε τελετή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο Λος Άντζελες, με φυσική παρουσία.

«Έπρεπε να βρω συγχώρεση για εμένα, την οικογένεια και τους γονείς. Ήθελα να ανοίξω ένα διάλογο με τον εαυτό μου» ανέφερε κατά την παραλαβή του βραβείου του ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. «Χαίρομαι που το μοιράστηκα με όσους δεν ήξεραν προσωπικά. Είναι μια ταινία που μιλάει για το παρελθόν μου. Συνειδητά ξεπέρασα την προσωπική μου ιστορία αλλά και εμπνεύστηκα από αυτή» προσέθεσε.

Στην αυτοβιογραφική του ταινία κατέγραφε την αγάπη του για τον κινηματογράφο και τη σχέση με την οικογένειά του, «μας υπενθυμίζει γιατί αγαπάμε την τέχνη, τον κινηματογράφο, γιατί απολαμβάνουμε να βρισκόμαστε σε μια σκοτεινή αίθουσα που φωτίζεται μόλις πατηθεί το κουμπί προβολής και εκτός από κοινωνοί της εκάστοτε υπόθεσης μπορούμε να ονειρευτούμε κι εμείς, κάθε φορά να διερωτηθούμε», όπως είχαμε αναφέρει στο σημείωμά μας «Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - ''Το Όγδοο Θαύμα'' και ο Σπίλμπεργκ» για την ταινία «The Fabelmans».

Οι υπόλοιποι νικητές

Εκτός από την ταινία «The Fabelmans», στους νικητές της βραδιάς περιλαμβάνονται η ταινία «Tα πνεύματα του Ινίσεριν» ως καλύτερη μουσική ή κωμική ταινία που αφηγείται τη σχέση τριών φίλων. Βραβείο απέσπασαν επίσης το «House of dragon» (βλ. «House of the Dragon ή Game of Thrones ΙΙ») ως καλύτερη δραματική σειρά, βραβείο έλαβαν και οι ταινίες «Τα Πάντα Ολα», «Elvis» και «Τar».

Ειδικότερα, βραβείο Α' Ανδρικού ρολου έλαβε ο Όστιν Μπάτλερ για το «Elvis», Α' Γυναικείου ρόλου η Κέιτ Μπλάνσετ για το «Tár», Α' Γυναικείου ρόλου κωμωδία η Μισέλ Γέο για το «Τα Πάντα Όλα», βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας για το «Argentina, 1985», καλύτερη ταινία animation «Ο Πινόκιο» του Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, καλύτερη τηλεοπτική σειρά σε δράμα το «House of the Dragon», καλύτερη τηλεοπτική σειρά κωμωδία το «Abbott Elementary».

Κεντρική φωτογραφία: Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στην 80η απονομή των κινηματογραφικών βραβείων Χρυσές Σφαίρες.