Χριστουγεννιάτικη Λάμψη στο The Ellinikon Experience Park

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και στο The Ellinikon Experience Park, το εορταστικό πνεύμα του Βόρειου Πόλου ζωντανεύει! Έως τις 7 Ιανουαρίου, ο αγαπημένος προορισμός στα νότια προάστια της Αθήνας, σας προσκαλεί να «ταξιδέψετε» με το The Ellinikon North Pole Express και να ανακαλύψετε ένα συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι, σε έναν τόπο που ενεργοποιεί τη φαντασία και δημιουργεί δυνατές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Σε κάθε μονοπάτι, σε κάθε γωνιά, κάτι «ξυπνά». Τα ζωάκια του Αρκτικού Κύκλου «ζωντανεύουν» μέσα από ένα μαγευτικό διαδραστικό παραμύθι. Με τίτλο «Το Φαναράκι της Αγάπης», μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία αποκαλύπτεται κομμάτι-κομμάτι σε όλο το Πάρκο.

Ανάμεσα σε αφίσες, φωτισμούς και στολισμούς, μικροί «θησαυροί» σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε. QR codes, διακριτικά κρυμμένα δίπλα στα ζωάκια, οδηγούν στην αφήγηση του παραμυθιού στο website του The Ellinikon Experience Park, που μπορείτε να διαβάσετε, να ακούσετε ή να κατεβάσετε στο κινητό σας, για να κρατήσετε κοντά σας τη μαγεία, ακόμη και μετά την επίσκεψη. Στην καρδιά αυτής της εορταστικής ιστορίας βρίσκεται ένα σημαντικό μήνυμα: η αληθινή λάμψη των Χριστουγέννων βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους.

Αυτές τις γιορτές, το The Ellinikon Experience Park γίνεται και πάλι η αφετηρία απ’ όπου το φως και η ζεστασιά των Χριστουγέννων ταξιδεύουν στις καρδιές όλων, αντανακλώντας το όραμα της LAMDA Development για μια πόλη που μας φέρνει πιο κοντά και μας εμπνέει. Μέσα από αξέχαστες εμπειρίες που γίνονται μοναδικές αναμνήσεις, το αγαπημένο Πάρκο της Αθήνας σας καλεί να κάνετε μία παύση από τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας, να ονειρευτείτε και να ζήσετε τη μαγεία των γιορτών.