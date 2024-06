Το Χόλιγουντ αποτίει φόρο τιμής στον Σάδερλαντ: Ήταν θρύλος του κινηματογράφου

«Ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου» και «όλα συνέτειναν ώστε να γίνει ο θρύλος του κινηματογράφου που έγινε» είναι ορισμένοι από τους χαρακτηρισμούς που πρόσαψαν στον ηθοποιό Ντόναλντ Σάδερλαντ εκπρόσωποι της κινηματογραφικής τέχνης μετά την ανακοίνωση της εκδημίας του βραβευμένου με τιμητικό Όσκαρ ηθοποιού, πρωταγωνιστή –μεταξύ άλλων– των ταινιών «MASH», «Klute» και «The Hunger Games».

«Ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου» υπήρξε ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, σύμφωνα με τον γιο του, Κίφερ. «Έναν αγαπημένο σύζυγο, πατέρα, παππού και μοναδικό ηθοποιό που ενέπνευσε και διασκέδασε τον κόσμο για δεκαετίες» τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα ποτέ. Είχε υπέροχο διερευνητικό μυαλό και ευρεία γνώση σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Συνδύασε αυτή τη μεγάλη ευφυΐα με μια βαθιά ευαισθησία και με μια σοβαρότητα για το επάγγελμά του ως ηθοποιός. Όλα αυτά τον έκαναν να γίνει ο θρύλος του κινηματογράφου που έγινε. Ήταν συνάδελφός μου και έγινε φίλος μου», όπως δήλωσε –σύμφωνα με το «Variety»– η ηθοποιός Έλεν Μίρεν, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Σάδερλαντ στην ταινία «The Leisure Seeker».

Την κληρονομιά του Σάδερλαντ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση επαίνεσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο παραγωγός, ηθοποιός και σκηνοθέτης του «Baby Driver» (2017), Έντγκαρ Ράιτ.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο μεγάλος Ντόναλντ Σάδερλαντ, ένας αγαπημένος ηθοποιός και πάντα συναρπαστική παρουσία στην οθόνη. Πρωταγωνίστησε σε δύο από τις πολύ αγαπημένες και πιο επιδραστικές μου ταινίες – το ''Don’t Look Now'' και το ''Invasion Of The Bodysnatchers'' του 1978» έγραψε ο Ράιτ στο Twitter.

«Αλλά αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τη θρυλική φιλμογραφία του. Μια αστεία, λακωνική, αλλά και έντονη και δραματική παρουσία σε τόσες πολλές αξιομνημόνευτες ταινίες, από το ξεκίνημά του στο ''The Dirty Doze'' και μετά σε μια απίστευτη πορεία στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και μετά με το ''M*A*S *H'', ''Kelly’s Heroes'', ''Little Murders'', ''Klute'', ''Don’t Look Now'', ''The Day Of The Locust'', ''Ordinary People'' και ''JFK'', μεταξύ πολλών άλλων. Λατρεύω ακόμη και τις πρώτες εμφανίσεις του στα ''Dr Terror’s House Of Horrors'' και ''The World Ten Times Over'', καθώς και την πολύ ανόητη εμφάνιση του στο ''Kentucky Fried Movie''», προσέθεσε.

Σε ηλικία 88 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του Καναδά που γοήτευσε και ενθουσίασε το κοινό σε ταινίες όπως το «M*A*S*H», το «Klute», το «Ordinary People» και τις ταινίες «Hunger Games».

Η μακρά καριέρα του εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2020. Το θάνατό του γνωστοποίησε ο γιος του ηθοποιού, Κίφερ Σάδερλαντ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT