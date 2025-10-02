Το Χόλιγουντ αντιδρά για την ηθοποιό Τεχνητής Νοημοσύνης

Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και προκαλεί αντιδράσεις από τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, φοβούμενοι ότι θα τους αντικαταστήσει. Ο λόγος για την «Tilly Norwood» την οποία δημιούργησε η Eline Van Der Velden, ιδρύτρια της startup Τεχνητής Νοημοσύνης Particle6, και υποστηρίζει ότι η Tilly δεν πρόκειται να πάρει τη θέση των ηθοποιών.

Η τελευταία αυτή διαμάχη στον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις. Η Tilly μοιάζει με μια νεαρή γυναίκα με καστανά κυματιστά μαλλιά και λευκό δέρμα, η οποία ασχολείται με την υποκριτική και σε πρόσφατη δημοσίευσή της, καυχήθηκε ότι «σε 20 δευτερόλεπτα πολέμησα τέρατα, ξέφυγα από εκρήξεις, σου πούλησα ένα αυτοκίνητο και σχεδόν κέρδισα ένα Όσκαρ. Όλα σε μια μέρα... κυριολεκτικά! Βρες μια ηθοποιό που μπορεί να τα κάνει όλα», μαζί με το hashtag #AIActress.

In 20 seconds I fought monsters, fled explosions, sold you a car, and nearly won an Oscar.



All in a day’s work… literally!



Find yourself an actress who can do it all. (hi 👋) so, which tilly are you today?👽🚗👑💥 #Showreel #AIActress #CastingCall $Tilly pic.twitter.com/mmUg4BvC1v — Tilly Norwood (@TillyNorwood) September 28, 2025

Το Χόλιγουντ αντιδρά

Κατόπιν των αναρτήσεών της και, όπως αναφέρει το Hollywood news outlet Deadline, το Σάββατο, ατζέντες ταλέντων θέλησαν να υπογράψουν συμβόλαιο με την Tilly, ενώ τα κινηματογραφικά στούντιο υιοθετούν σιωπηλά περιεχόμενο που δημιουργείται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

SAG-AFTRA condemns AI "actress" Tilly Norwood and says "the union is opposed to the replacement of human performers by synthetics."



"To be clear, 'Tilly Norwood' is not an actor, it’s a character generated by a computer program that was trained on the work of countless… pic.twitter.com/UM56b1mzo5 — Variety (@Variety) September 30, 2025

Ο λογαριασμός της Tilly στο Instagram δέχτηκε εκατοντάδες αρνητικά σχόλια, μεταξύ των οποίων και από ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood, προκαλώντας την ανταπάντηση της Van Der Velden. Με ανάρτηση σημείωσε ότι η Tilly δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους ηθοποιούς. «Σε όσους εξέφρασαν την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα Τεχνητής Νοημοσύνης Tilly Norwood: δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο - ένα έργο τέχνης [...] και η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες».

Όπως προσέθεσε, «οι χαρακτήρες Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να κρίνονται ως μέρος του δικού τους είδους, με βάση τα δικά τους πλεονεκτήματα, και όχι να συγκρίνονται άμεσα με τους ανθρώπους που καταπιάνονται επαγγελματικά με την υποκριτική».

Υπενθυμίζεται ότι ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και άλλοι επαγγελματίες της βιομηχανίας του Χόλιγουντ προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η δουλειά τους χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή αμοιβή, και ότι στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών ή διαφημίσεων χωρίς να πληρώνονται οι δημιουργοί.

Ας μη λησμονούμε ότι οι ανησυχίες γύρω από την ΑΙ ήταν κεντρικό θέμα στις απεργίες των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ, το 2023. Και τα δύο συνδικάτα του Χόλιγουντ κατέληξαν σε συμφωνίες που περιλάμβαναν προστασίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα στούντιο και οι υπηρεσίες streaming μπορούν να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη