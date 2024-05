Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Κλείνει 30 χρόνια «ζωής» με τους προβολείς στραμμένους στους καλλιτέχνες

Τριάντα χρόνια «ζωής» συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – η κορυφαία διοργάνωση χορού στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης – και σε αυτό το χρονικό ορόσημο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στους καλλιτέχνες του χορού. «Αφιερώνεται στους καλλιτέχνες της κίνησης, στους καλλιτέχνες που εργάζονται καθημερινά με το σώμα τους, που αναμετρώνται με τους περιορισμούς αλλά και τις ανεξάντλητες και μυστηριώδεις δυνατότητές του, αφιερώνεται σε όλους τους γενναίους ανθρώπους που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο της τέχνης του χορού, ενάντια στο χρόνο και τη φθορά, υπηρετώντας μια από τις αρχαιότερες μορφές έκφρασης.

[…] Αφιερώνεται επίσης σε όλα τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους που έρχονται ίσως για πρώτη φορά σε επαφή με το χορό, που ήδη χορεύουν ή που ονειρεύονται μια μέρα να ανέβουν στη σκηνή. Αυτοί είναι το μέλλον. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, συμμέτοχοι της συλλογικής ζωής, μέλη του κύκλου της γέννησης, της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης, μοιράζονται μεταξύ τους, και με το κοινό, τη φωτιά της δημιουργίας», όπως τόνισε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Λίντα Καπετανέα, παρουσιάζοντας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, του υφυπουργού Πολιτισμού, Χρήστου Δήμα, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, του δημάρχου Καλαμάτας, Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου, του προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ, Σωτήρη Κριτσωτάκη.

Παρουσία, επίσης της Βίκυς Μαραγκοπούλου, της επί σειρά 21 ετών καλλιτεχνικής διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, όπως και της Κατερίνας Κασιούμη, η οποία συνέχισε την καλλιτεχνική διεύθυνση για άλλα δύο χρόνια προτού βρεθεί στο «τιμόνι» της διοργάνωσης η Λίντα Καπετανέα.

Από αριστερά: Λίντα Καπετανέα, Bίκυ Μαραγκοπούλου και Κατερίνα Κασιούμη. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

«Το φεστιβάλ κατάφερε σε αυτά τα 30 χρόνια μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα του να παρουσιάζει, στο ελληνικό και ξένο κοινό, ξεχωριστές και καινοτόμες παραστάσεις τόσο διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών όσο και νέων, ενώ με τις αναθέσεις σε νέους και ταλαντούχους Έλληνες καλλιτέχνες, στηρίζει και προάγει το σύγχρονο χορό στην Ελλάδα και το εξωτερικό», σημείωσε – μεταξύ άλλων – η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι το ΥΠΠΟ, «μέσω της νέας προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας, θα συνεχίσει τη στήριξη του στο Φεστιβάλ, συνεισφέροντας 400.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή 1.200.000 ευρώ για 3 χρόνια».

Οι προβολείς στους χορευτές

Συνώνυμο με την εξέλιξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα παρουσιάσει το αμιγώς καλλιτεχνικό του πρόγραμμα από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου 2024, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις 5 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου 2024. Υπενθυμίζουμε ότι το πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και αφορά τόσο την επαγγελματική εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην έρευνα, όσο και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη συνέντευξη Τύπου, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή / Main Stage και στην Εναλλακτική Σκηνή / Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο δημόσιο χώρο της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η Τρίπολη, η Πύλος και το Ναύπλιο, παράλληλες εκδηλώσεις, δράσεις και συνεργασίες με άλλους φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνολικά 19 παραγωγές από 19 ομάδες, εκ των οποίων οι δέκα είναι από την Ελλάδα και οι εννέα από το εξωτερικό. Οι καλλιτέχνες εξωτερικού που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σερβία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και τη Μοζαμβίκη.

Οι παραστάσεις χορού συνδυάζουν διαφορετικά είδη, και ενσωματώνουν στην αφήγησή τους θέατρο, ζωντανή μουσική και ψηφιακά μέσα. Aπό τις 5 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας, ενώ φέτος θα δούμε ξανά το πολυαναμενόμενο «Art within One» που καταλήγει κάθε χρόνο σε ένα δυνατό dance battle με μονόλεπτους αυτοσχεδιασμούς στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης (Hessisches Staatsballett) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τις δύο επιτυχημένες δημιουργίες «Midnight Raga» του διάσημου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke και «I’m afraid to forget your smile» των Ολλανδών αδελφών Imre & Marne van Opstal, κορυφαίων χορευτών των Nederlands Dans Theater που έχουν μετεξελιχθεί στους πιο περιζήτητους χορογράφους τους τα τελευταία χρόνια.

«I Am Afraid to Forget Your Smile» από το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης @Andreas Etter. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Ακολουθούν η πιο πρόσφατη χορευτική παραγωγή «Hip Hop Until We Sleep» του πιο επιδραστικού καλλιτέχνη στο σύγχρονο χορό Βotis Seva, αλλά και η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του ανακοινωθέντος ως τελευταίου έργου του θρυλικού, πολύπλευρου καλλιτέχνη Josef Nadj με τίτλο «Full Moon», που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνοντας επί σκηνής επτά χορευτές μαζί με τον ίδιο.

Στο φετινό Φεστιβάλ παρουσιάζονται, επίσης, «Ο Οίκος της Ταραχής» της Πατρίσιας Απέργη αλλά και το «Approach 17. Opening» του Yoann Bourgeois, εμπνευσμένο από τη σύνθεση «Opening» από το μουσικό έργο Glassworks του Philip Glass, ένα οπτικό ποίημα στο οποίο παρακολουθούμε τις εναλλαγές μεταξύ κορύφωσης και πτώσης ενός χορευτή πάνω σε μια σκάλα.

«Ο Οίκος της Ταραχής/ The House of Trouble» της Πατρίσιας Απέργη @Pinelopi Gerasimou for Onassis Stegi. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Ακόμη, το Φεστιβάλ συνεργάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο διοργανώνει (15/7) στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το εικαστικό εργαστήρι «Δώσε ρυθμό στη γλυπτική». Υπό την καθοδήγηση της Βίβιαν Εμμανουηλίδου και της Δάφνης Κουρή, τα παιδιά θα δημιουργήσουν μια γλυπτική εγκατάσταση εμπνεόμενα από σκηνές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα, όπως αποτυπώνονται στα πήλινα αγγεία των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, παρατηρώντας τις μορφές των χορευτών και τον τρόπο που αποδίδονται οι κινήσεις τους.

Ο θεσμός

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί έναν θεσμό που, «μαζί με σημαντικούς άλλους που έχουν ανθίσει εκτός Αθηνών, αποτέλεσαν το προϊόν μιας αναγκαίας πολιτικής επιλογής της μεταπολίτευσης που έλεγε με απλά λόγια: Επενδύστε στον πολιτισμό για την αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας», ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου η Λίντα Καπετανέα, κάνοντας μία μικρή αναδρομή στην ιστορία του θεσμού.

Όπως υπογράμμισε, «ο θεσμός αυτός δεν δημιουργήθηκε μόνο για να στηρίξει πολιτιστικά την πόλη της Καλαμάτας, αλλά και για να εμπνεύσει το ευρύτερο κοινό και να το τροφοδοτήσει με ιστορίες ικανές να συμβάλλουν θετικά στα ζητήματα του συλλογικού και προσωπικού βίου. Δημιουργήθηκε επίσης για να γεννηθούν οι επόμενες γενιές καλλιτεχνών που θα υπηρετήσουν την τέχνη του σύγχρονου χορού. Μόνο δημιουργώντας τις επόμενες γενιές χορευτών αλλά και θεατών μπορεί να έχει μέλλον το Φεστιβάλ. Μόνο στηρίζοντας τους θεσμούς στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην τέχνη μπορεί να έχει μέλλον η ελληνική κοινωνία. Τέχνη όμως δεν νοείται χωρίς τους καλλιτέχνες», εξ ου και η φετινή διοργάνωση αφιερώνεται στους καλλιτέχνες της κίνησης.

«Midnight Raga» από το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης @DE DA Productions. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Για την ιστορία, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκίνησε το 1995 και ταυτίζεται ιστορικά με την άνθιση του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, φέρνοντας στην πόλη της Καλαμάτας τους κορυφαίους Έλληνες και ξένους χορογράφους που παγκοσμίως έχουν γράψει την ιστορία του σύγχρονου χορού.

Σταθερά υποστηριζόμενος από το υπουργείο Πολιτισμού, ο θεσμός ταυτίζει τη γέννησή του και τα πρώτα του βήματα με την ιστορική δράση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ) και έχει συνδέσει το όνομά του με τη Βίκυ Μαραγκοπούλου, την επί σειρά 21 ετών καλλιτεχνική διευθύντριά του, την Κατερίνα Κασιούμη που συνέχισε την καλλιτεχνική διεύθυνση για άλλα 2 χρόνια, αλλά και με τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κεντρική φωτ.: «I Am Afraid to Forget Your Smile» από το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης @Andreas Etter. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας