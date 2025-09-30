Επίτιμος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο Αντ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση

Σε μια συγκινητική τελετή στις 25 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση τα τελευταία 20 χρόνια, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για μια από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να απονείμει ένα πανεπιστήμιο σε έναν άνθρωπο που προσφέρει στην κοινωνία, αφιερώνοντας τη ζωή του όχι μόνο στο χτίσιμο μιας καινοτόμου διαδρομής στον επιχειρηματικό τομέα αλλά και στην εδραίωση θεσμών που υπηρετούν τον άνθρωπο, τον πολιτισμό, την παιδεία και την υγεία. O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά και Καθηγητής, Μιχαήλ Ε. Σφακιανιάκης, έκανε την παρουσίαση, καλωσορίζοντας τον τιμώμενο στην ακαδημαϊκή τους κοινότητα, με ευχές να συνεχίσει να στοχεύει σε ένα μέλλον πιο δίκαιο, πιο συμμετοχικό, για τη νέα γενιά.

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, δικηγόρος και οικονομολόγος, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Δίκαιο των Μεταφορών από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence στη Γαλλία. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Ο αισθητικός σχολιασμός της απονομής της Δικαιοσύνης». Επίσης, είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Σπουδών του London School of Economics. Το 1989 ανακηρύχθηκε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Από το 1992 έως το 2010 διατέλεσε διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες. Το 1988 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση κατόπιν σύστασης της τότε Προέδρου, Χριστίνας Ωνάση. Το 2008 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος (Honorary Master of the Bench) του Middle Temple του Λονδίνου. Από το 2005 είναι Πρόεδρος και Ταμίας του Ιδρύματος Ωνάση, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια δράσης στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό.

O Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά δήλωσε: «Ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα, ένας θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την εξωστρέφεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, είναι μια πράξη ύψιστης τιμής, που το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσει για τους ξεχωριστούς ανθρώπους με τη μέγιστη προσφορά στις επιστήμες, την κοινωνία, την οικονομία, τη χώρα. Μια τιμή που επιφυλάσσει για αυτούς, των οποίων οι πράξεις κωδικοποιούνται σε ένα σύστημα βέλτιστων πρακτικών και οι αξίες τους μετατρέπονται σε φωτεινό παράδειγμα που καθοδηγεί την κοινωνία. Είναι ο μεγαλύτερος έπαινος και αξίζει σε όσους έδωσαν τον καλό αγώνα, σε όσους έθεσαν υψηλούς στόχους και τους κατέκτησαν, ακόμη και μέσα από αντίξοες συνθήκες.

Είναι η πρώτη και η μοναδική φορά στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας με ομόφωνη απόφαση όλων των ακαδημαϊκών του Τμημάτων γιατί η προσωπικότητά του Αντώνη Παπαδημητρίου ενσαρκώνει και προάγει με αριστοτεχνικό τρόπο όλες τις διαστάσεις του επιστημονικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού έργου που το Πανεπιστήμιο υπηρετεί. Σήμερα τιμούμε έναν άνθρωπο της γνώσης και της δράσης, έναν άνθρωπο που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο νομική, οικονομική, πολιτική σκέψη και παιδεία. Έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του όχι μόνο στο χτίσιμο μιας καινοτόμου επιχειρηματικής διαδρομής, αλλά και στην εδραίωση, με σεβασμό και ευθύνη, θεσμών που υπηρετούν τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και τη γνώση».

Από την τελετή αναγόρευσης του Αντώνη Παπαδημητρίου ©Andreas Simopoulos for Onassis Foundation

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, δήλωσε: «Η σημερινή αναγόρευση είναι ένα ξεχωριστό ορόσημο […]. Γιατί εκτός από προσωπική αναγνώριση, είναι και μια υπενθύμιση για την περιπέτεια της περιέργειας, της επιμονής και της εμμονής να μένεις πιστός στις αξίες σου. Όλα, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτό που εμείς ονομάζουμε μεγάλη οικογένεια του Ιδρύματος Ωνάση. Δέχομαι τη σημερινή τιμή με υψηλό αίσθημα ευγνωμοσύνης. Την αποδέχομαι, όμως, όχι προσωπικά αλλά ως εκπρόσωπος μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων […]. Το γεγονός ότι η αναγόρευση προέρχεται από έναν χώρο ιδεών και πραγματοποιείται σε έναν χώρο που προασπίζεται την ελευθερία τους έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Κάθε επιχειρηματική δράση, κάθε καινοτομία, κάθε αλλαγή στις ζωές μας ξεκινά ακριβώς από αυτό: μια δυνατή ιδέα που μπορεί να παρασύρει χιλιάδες άλλες. Αν οφείλουμε μια υπενθύμιση στους απόφοιτους των Οικονομικών Σπουδών είναι ότι τελικά η πραγματική επιτυχία μετριέται από την ποιοτική διαφορά που φέρνουμε στη ζωή των πολλών.

Αυτή είναι η πραγματική επιστροφή μιας επένδυσης. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι εκεί έξω οι αγορές αλλάζουν, οι τεχνολογίες εξελίσσονται, οι προκλήσεις έρχονται και φεύγουν. Εκείνο που μένει ως διαχρονικό κεφάλαιο είναι η περιέργεια, η ακεραιότητα και το θάρρος».

