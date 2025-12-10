Διάλεξη Κώστα Στούπα: Η ελληνική οικονομία στο διεθνές γίγνεσθαι

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Η Ελλάδα και ο κόσμος τον 21ο αιώνα», ο «Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού» και ο χώρος πολιτικής και πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής» διοργανώνουν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 19:00, μια ομιλία με καλεσμένο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Στούπα. Θέμα της διάλεξης: «Η ελληνική οικονομία στο διεθνές γίγνεσθαι».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, ωστόσο λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 2826319. Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν, η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Άρδην στο YouTube.









Ο Κώστας Στούπας, γεννημένος στα Γιάννενα το 1962 και μεγαλωμένος στη Δυτική Γερμανία, ασχολείται από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 με τη δημοσιογραφία και την αρθρογραφία, καλύπτοντας ζητήματα χρηματιστηριακών αγορών, οικονομίας και πολιτικών εξελίξεων. Έχει συνεργαστεί με μια σειρά από σημαντικά ελληνικά μέσα, μεταξύ των οποίων ο Επενδυτής, η Ημερησία, τα Mega Channel και Star Channel, ο Planet FM, ο Real FM, το Capital.gr και η εφημερίδα Κεφάλαιο. Σήμερα αρθρογραφεί στο Liberal.gr.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο Η Επερχόμενη Αταξία από τις εκδόσεις Επίκεντρο, στο οποίο αναλύει τις μεγάλες ανατροπές που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο περιβάλλον.