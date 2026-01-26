Βιβλία ξένης λογοτεχνίας που θα διαβάσουμε

Η νέα εκδοτική περίοδος παρουσιάζει βιβλία που προέρχονται από διαφορετικές γλώσσες, χώρες και λογοτεχνικές παραδόσεις, αλλά συνομιλούν με κοινά ζητήματα της σύγχρονης εμπειρίας. Μυθιστορήματα και συλλογές διηγημάτων που έχουν ήδη συζητηθεί στο εξωτερικό ή επανεκδίδονται σε νέες μεταφράσεις, φωτίζουν πλευρές της ανθρώπινης ζωής όπως η οικογένεια, η μνήμη, η βία, η ηθική ευθύνη, η κοινωνική ένταξη και η σχέση του ατόμου με τον κόσμο γύρω του.

Οι τίτλοι που ακολουθούν περιλαμβάνουν βραβευμένα έργα, σύγχρονες φωνές της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά και κλασικά κείμενα που επανέρχονται στο προσκήνιο μέσα από νέες εκδόσεις. Κοινό τους στοιχείο είναι η εστίαση σε ανθρώπινες ιστορίες που ξεπερνούν τα εθνικά όρια και συνομιλούν με προβληματισμούς διαχρονικούς, αλλά ιδιαίτερα επίκαιρους.

Οι παρουσιάσεις αυτές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και βασίζονται στα στοιχεία των εκδόσεων και στα ενημερωτικά δελτία Τύπου. Στόχος είναι να δοθεί μια σαφής εικόνα του περιεχομένου κάθε βιβλίου και των θεμάτων που πραγματεύεται, ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει μια πρώτη, καθαρή εικόνα για τα έργα της ξένης λογοτεχνίας που θα βρούμε στις προθήκες των ελληνικών βιβλιοπωλείων το προσεχές διάστημα.

Σάρκα – Ντέιβιντ Σόλοϊ

μτφρ. Βάσια Τζανακάρη, εκδ. Ψυχογιός

Ο Ίστβαν μεγαλώνει στην Ουγγαρία σε ένα περιβάλλον αποξένωσης, με περιορισμένους συναισθηματικούς δεσμούς και αίσθηση κοινωνικής απομόνωσης. Από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, η ζωή του καθορίζεται από τυχαίες συναντήσεις, επιλογές τρίτων και μετακινήσεις που τον απομακρύνουν σταδιακά από κάθε σταθερό σημείο αναφοράς. Η αφήγηση παρακολουθεί την πορεία του σε διαφορετικά κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ρόλους που δεν επέλεξε. Το μυθιστόρημα εξετάζει ζητήματα ταυτότητας και κοινωνικής ένταξης μέσα σε μιαν Ευρώπη που αλλάζει, φωτίζοντας τις συνέπειες της προσωπικής ευαλωτότητας σε έναν ασταθή κόσμο.

Η ελπίδα και άλλες ιστορίες – J. M. Coetzee

μτφρ. Χριστίνα Σωτηροπούλου, εκδ. Διόπτρα

Η συλλογή περιλαμβάνει οκτώ διηγήματα που εστιάζουν σε φαινομενικά απλές καταστάσεις της καθημερινότητας. Οι ιστορίες εξετάζουν ζητήματα όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η φθορά του σώματος, η γήρανση, η ευθύνη απέναντι στα ζώα και η ηθική των προσωπικών επιλογών. Σε ορισμένα κείμενα επανεμφανίζεται η Ελίζαμπεθ Κοστέλο, ως φιγούρα στοχασμού και παρατήρησης. Με λιτή γραφή και προσεκτική εστίαση στη λεπτομέρεια, ο Coetzee παρακολουθεί μικρές αποφάσεις και τις επιπτώσεις τους, μετατρέποντας την καθημερινή εμπειρία σε πεδίο ηθικού προβληματισμού - χωρίς διδακτισμό.

Επικίνδυνος οίκτος – Στέφαν Τσβάιχ

μτφρ. Δέσποινα Κανελλοπούλου, εκδ. Μίνωας

Γραμμένο στην εξορία, το βιβλίο Επικίνδυνος οίκτος είναι το μοναδικό μυθιστόρημα του Τσβάιχ και τοποθετείται σε μιαν Ευρώπη λίγο πριν από τη μεγάλη ιστορική της κατάρρευση. Η αφήγηση επικεντρώνεται σε έναν κοινωνικό μικρόκοσμο, μέσα από τον οποίο εξετάζεται η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη συμπόνια και τον συναισθηματικό οίκτο. Το βιβλίο αναλύει τις ψυχολογικές και ηθικές συνέπειες της «καλής πρόθεσης» όταν αυτή δεν συνοδεύεται από ευθύνη. Παράλληλα, αποτυπώνει έναν κόσμο κομψό αλλά εύθραυστο, του οποίου οι εσωτερικές αντιφάσεις προαναγγέλλουν την πτώση του.

Αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης – Σιμόν ντε Μποβουάρ

μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη, εκδ. Μεταίχμιο

Στο αυτοβιογραφικό αυτό έργο, η Σιμόν ντε Μποβουάρ καταγράφει τη διαδρομή της από τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια έως τη διαμόρφωση της πνευματικής και δημόσιας ταυτότητάς της. Περιγράφει την αυστηρή αστική ανατροφή, τη σταδιακή ρήξη με τις κοινωνικές συμβάσεις και την αναζήτηση πνευματικής και προσωπικής ελευθερίας. Η αφήγηση συνδυάζει προσωπικές εμπειρίες με φιλοσοφικό στοχασμό, φωτίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν οι ιδέες της. Το βιβλίο λειτουργεί ως κλειδί για την κατανόηση της σκέψης της και της μετέπειτα θεωρητικής της συμβολής.

Η επέτειος – Andrea Bajani

μτφρ. Δήμητρα Δότση, εκδ. Ίκαρος

Δέκα χρόνια μετά την απομάκρυνσή του από μια τοξική και βίαιη οικογενειακή συνθήκη, ο αφηγητής επιστρέφει στη μνήμη για να καταγράψει τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. Η αφήγηση εστιάζει στη μητέρα, μια φιγούρα παγιδευμένη σε ένα ασφυκτικό πατριαρχικό πλαίσιο και στη λειτουργία της οικογένειας ως κλειστού συστήματος εξουσίας. Το μυθιστόρημα εξετάζει τη διαδικασία της ενηλικίωσης μέσα από την απόσταση και την ανάμνηση, αναδεικνύοντας τη μακροχρόνια επίδραση της βίας και της σιωπής στη συγκρότηση της ταυτότητας.

Η ξυπόλυτη γιατρός – Τσαν Σουέ

μτφρ. Δημήτρης Σωτάκης, εκδ. Καστανιώτης

Το μυθιστόρημα αντλεί από την εμπειρία των «ξυπόλυτων γιατρών» που δραστηριοποιήθηκαν σε αγροτικές περιοχές της Κίνας. Η ιστορία παρακολουθεί τη ζωή μιας γυναίκας που εργάζεται ως γιατρός σε απομακρυσμένο χωριό, καταγράφοντας την καθημερινότητά της και τη σχέση της με τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Η αφήγηση συνδυάζει ρεαλιστικές περιγραφές με συμβολικά και υπαινικτικά στοιχεία, δημιουργώντας έναν κόσμο που κινείται ανάμεσα στο χειροπιαστό και το αφαιρετικό. Το βιβλίο εξετάζει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης χωρίς ιστορικές ή ιδεολογικές εξηγήσεις.