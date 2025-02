BAFTA: Καλύτερη ταινία το «Κονκλάβιο» - Τέσσερις διακρίσεις για το The Brutalist

Η διαδικασία που ακολουθείται μετά τον θάνατο του Πάπα για την εκλογή νέου είναι η υπόθεση της αμερικανο-βρετανικής ταινίας πολιτικού θρίλερ του Γερμανού σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ,«Κονκλάβιο», η οποία απέσπασε το βραβείο της καλύτερης ταινίας της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) κατά την 78η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (16-02) το βράδυ, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

H ταινία «Κονκλάβιο» απέσπασε επίσης τα βραβεία καλύτερης βρετανικής ταινίας, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερου μοντάζ.

Conclave wins the BAFTA for Outstanding British Film 👏 @conclavethefilm @FocusFeatures @BlackBearUK #EEBAFTAs pic.twitter.com/QCpfcS3R8C

Στην κατηγορία καλύτερης ταινίας διαγωνίζονταν επίσης οι ταινίες «A Perfect Stranger», «Anora», «Emilia Perez» και «The Brutalist», με την τελευταία να λαμβάνει συνολικά τέσσερα βραβεία. Η εν λόγω ταινία ξετυλίγει την προσπάθεια του Ουγγροεβραίου αρχιτέκτονα και επιζώντα στρατοπέδου συγκέντρωσης, Λάζλο Τοτ, να ορθοποδήσει στην Αμερική, με αναφορές τόσο στο αρχιτεκτονικό κίνημα του μπρουταλισμού όσο και στην εξουσία που ασκείται από τον εξουσιαστή στον αδύναμο.

Ειδικότερα, το «The Brutalist» του Αμερικανού σκηνοθέτη Μπρέιντι Κόρμπετ, κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας και ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου υποδυόμενος τον Λάζλο Τοτ. Η ταινία απέσπασε, επίσης, τα βραβεία καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και φωτογραφίας.

Congratulations to Adrien Brody who is awarded the BAFTA for Leading Actor 🏆 @A24 @thebrutalistmov #EEBAFTAs pic.twitter.com/KSLfqw6kdk