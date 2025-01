Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Όσκαρ: Ηγείται το «Emilia Perez»

Το ισπανόφωνο μιούζικαλ «Emilia Perez» με 13 υποψηφιότητες βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ταινιών που προτάθηκαν την Πέμπτη (23/01) για τα βραβεία Όσκαρ, ακολουθούμενο από τις ταινίες «The Brutalist» και «Wicked».

Το «Emilia Perez» αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών που κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου και ξεκινά μια νέα ζωή. Το «The Brutalist», για έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος που κυνηγάει το αμερικανικό όνειρο, και το prequel του «Μάγου του Οζ», «Wicked» συγκέντρωσαν από 10 υποψηφιότητες.

Ακολουθούν, με οκτώ υποψηφιότητες, το «Κονκλάβιο» το οποίος πραγματεύεται τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκλογή ενός νέου Πάπα, και το «A Complete Unknown», μια ματιά στα πρώτα χρόνια του Bob Dylan.

Και οι πέντε αυτές ταινίες είναι υποψήφιες για την καλύτερη ταινία, από κοινού με τις ταινίες που φέρουν τους τίτλους «Anora», «Nickel Boys» και «I'm Still Here», καθώς και το θρίλερ σχετικά με το σώμα και την ανθρώπινη ματαιοδοξία, «The Substance», όπως και το «Dune: Part Two», ένα από τα σπάνια blockbusters του στούντιο που συγκέντρωσαν την προσοχή των Όσκαρ.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/BRQeEVSKQI — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Όπως υπενθυμίζει το Variety, οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (23/01), αφού η ψηφοφορία είχε παραταθεί δύο φορές λόγω των πυρκαγιών που έκαψαν μεγάλες εκτάσεις στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 28 άνθρωποι και να προκληθούν καταστροφικές υλικές ζημιές.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλιγουντ στις 2 Μαρτίου.

Υποψηφιότητες

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος είναι υποψήφιος στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του ως Dylan στο «A Complete Unknown». Θα αναμετρηθεί με τον πρωταγωνιστή του «The Brutalist» Έιντριεν Μπρόντι, ο οποίος έγινε ο νεότερος νικητής καλύτερου ηθοποιού στην ιστορία στα 29 του για το «The Pianist» (2003). Άλλοι υποψήφιοι καλύτεροι ηθοποιοί είναι ο Κόλμαν Ντομίνγκο («Sing Sing»), ο Ρέιφ Φάινς («Conclave») και ο Σεμπάστιαν Σταν («The Apprentice»).

The nominees for Actor in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/cRsmxtcF5M — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Η Ντέμι Μουρ, η οποία υπήρξε ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990, συνέχισε την επιστροφή της στην καριέρα της, αποσπώντας μια υποψηφιότητα καλύτερης ηθοποιού για το «The Substance», μια ανατρεπτική ταινία τρόμου που εξετάζει τον σεξισμό και τον ηλικιακό εξισλαμισμό της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η συνάδελφός της, υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Pérez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν, έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανσέξουαλ ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ.

The nominees for Actress in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/dblhIv7FnO — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Η Μαίκι Μάντισον («Anora»), η Φερνάντα Τόρρες («I'm Still Here») και η Σίνθια Ερίβο («Wicked») συμπλήρωσαν τον κατάλογο των υποψηφίων για το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού.

Ο συμπρωταγωνιστής του Strong στο «Succession», Κίραν Κάλκιν, είναι υποψήφιος για την κατηγορία Όσκαρ Β' ΑΝδρικού Ρόλου, από κοινού με τους Έντουαρντ Νόρτον («A Complete Unknown»), Γιούρι Μπορίσοφ («Anora») και Γκάι Πιρς («The Brutalist»).

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφιοτήτων

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked



Α' Ανδρικός ρόλος

Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Best actress in a leading role - Α' Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I'm still here)



Β' Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Best actress in a supporting role - Β' Γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Wicked)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)



Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu



Διεθνής ταινία

I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow



Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/VaDWpHjiM8 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing



Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Ταινία Μικρού Μήκους

Anuja

A Lien

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent







Ταινία animation μικρού μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Καλύτερο animation μεγάλου μήκους

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl



Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra



Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Πρωτότυπο Τραγούδι

El Mal (Emilia Pérez)

Like A Bird (Sing Sing)

The Journey (The Six Triple Eight)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Πρωτότυπη Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Α Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Καλύτερα Κοστούμια

Α Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Wicked (Paul Tazewell)



Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Smash cut to these nominees for Film Editing… #Oscars pic.twitter.com/QTbQepLb4z — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Ηχητικά Εφέ

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot



Σχεδιασμός Παραγωγής

Τhe Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked







Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Τα Βραβεία Όσκαρ

Τα Όσκαρ απονεμήθηκαν για πρώτη φορά πριν από σχεδόν έναν αιώνα ως ένας τρόπος προώθησης της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι φυσικές καταστροφές που εξακολουθεί να βιώνει το Λος Άντζελες, σημαίνει ότι τα βραβεία Όσκαρ μπορεί να είναι λιγότερο εορταστικά από ό,τι συνήθως.

Η 97η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στις 2 Μαρτίου, με την εκπομπή να μεταδίδεται από το ABC. Για πρώτη φορά, θα είναι επίσης διαθέσιμη για ζωντανή μετάδοση στο Hulu.