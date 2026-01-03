Από τον Μότσαρτ στον Τζέι Τζέι, η Βιέννη ετοιμάζεται για τη Eurovision 2026

«Rise like a Phoenix». Η Κοντσίτα Βουρστ με εντυπωσιακό μακιγιάζ, αστραφτερό βραδινό φόρεμα, περιποιημένο μούσι και σαρκαστικό, καλλιτεχνικό όνομα έδωσε στην Αυστρία την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2014. Η βραδιά είχε μετατραπεί σε μια γιορτή συμπερίληψης, η Κοντσίτα τραγουδούσε υπέροχα καθώς ο Φοίνικας, το μυθικό πουλί, ξαναγεννιόταν από την τέφρα του.

Δώδεκα χρόνια μετά, η Βιέννη ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκ νέου την πανευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Η Αυστρία γιόρτασε και άλλη μια πρωτιά στην περσινή διοργάνωση, με το «Wasted Love» με στοιχεία όπερας και τη μοναδική φωνή του Τζέι Τζέι ή όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του Γιοχάνες Πιλτς. Στο βίντεο συμμετοχής ο τραγουδιστής αιωρείται στο επιβλητικό εσωτερικό της Όπερας της Βιέννης, από τη σχολή όπερας, της οποίας έχει αποφοιτήσει.

Η Αυστρία είναι μια χώρα διαμορφωμένη από την μουσική. Παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες όπου η μουσική αριστεία δεν ανήκει μόνο στους ειδικούς, αλλά λειτουργεί ως συλλογική μνήμη και κοινός πολιτισμικός τόπος. Θεσμοί όπως η Φιλαρμονική και η Κρατική Όπερα της Βιέννης ενσωμάτωσαν τη μουσική στην καθημερινή πολιτική και κοινωνική ζωή, ενώ χώροι όπως το Μουζίκφεραϊν μετέτρεψαν την ακρόαση σε τελετουργία. Ακόμη και σήμερα η Αυστρία αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως μουσειακό κατάλοιπο, αλλά ως ζωντανό δημόσιο αγαθό, διδασκόμενο από νωρίς, επιδοτούμενο θεσμικά και παρόν στον δημόσιο χώρο.

Άρα ο πήχης είναι ψηλά για την 70η διοργάνωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Οι Αυστριακοί γιορτάζουν τη μουσική από «τον Μότσαρτ στον Τζέι Τζέι» και υπόσχονται μια μοναδική γιορτή πάθους και διαφορετικότητας.

Ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στη Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας. Οι Ημιτελικοί θα διεξαχθούν την ίδια εβδομάδα, την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Η αυστριακή πρωτεύουσα επελέγη έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, με αντίπαλες πόλεις το Λιντς και το Γκρατς, κατά την οποία αξιολογήθηκαν οι εγκαταστάσεις του χώρου, οι τοπικές υποδομές και η δυνατότητα φιλοξενίας χιλιάδων αποστολών, τεχνικών συνεργείων, θαυμαστών και δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο.

Το Eurovision Village θα λειτουργήσει στη Rathausplatz, πλατεία του Δημαρχείου της Βιέννης, και θα είναι ανοιχτό καθημερινά από την Κυριακή 10 Μαΐου έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, από το πρωί έως τα μεσάνυχτα.

Στα βασικά σημεία του προγράμματος περιλαμβάνονται, οι ζωντανές προβολές των δύο Ημιτελικών, η ζωντανή προβολή του Μεγάλου Τελικού, συναυλίες, DJ sets και εκδηλώσεις για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους.

Η τελευταία ημέρα παρουσίας του Eurovision Village θα ολοκληρωθεί με το ειδικό πρόγραμμα «Thank You Vienna», δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να μοιραστούν και να αναστοχαστούν τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού.

Η Rathausplatz, με εξαιρετικές συνδέσεις μέσω μετρό και τραμ, αναμένεται να αποτελέσει τον παλλόμενο πυρήνα της Eurovision 2026.

Το χωριό της Eurovision είναι βέβαιο ότι θα είναι πλημμυρισμένο από κόσμο καθώς για την απόκτηση των εισιτήριων για την Stadthalle ακολουθήθηκε από τις 24 Νοεμβρίου συγκεκριμένη διαδικασία και οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.

Υπομονή μέχρι το Μάιο. Στο μεταξύ απολαύστε Τζέι Τζέι και Κοντσίτα Βουρστ σε ένα θαυμάσιο ντουέτο στο mashup των τραγουδιών «Wasted Love» και «Rise like a Phoenix»: