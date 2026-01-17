Το ανύπαρκτο νοσοκομείο του Ντε Νίρο

Μετά τον Ντε Νίρο, σειρά έχει ο δικός μας Ιωάννης Καποδίστριας. Όπως σχολιάζει ευφάνταστος χρήστης στα σόσιαλ, υπάρχει σημερινό φωτογραφικό υλικό με τον Κερκυραίο πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας να κόβει την κορδέλα. Ο Καποδίστριας στα χνάρια του Ρόμπερτ δίνει την απάντηση του με ένα νοσοκομείο, ένα μουσείο, κάτι αντάξιο της προσφοράς του μεγάλου ηθοποιού.

Ο εξυπνότερος λαός του κόσμου κατάπιε αμάσητη μια εκκωφαντικά ψεύτικη ανάρτηση, αυτό που λέμε fake news. Όχι αυτή με τον Ιωάννη Καποδίστρια να εγκαινιάζει κάποιο ίδρυμα-ήταν χιούμορ, έτσι; Η ταινία πάντως του Σμαραγδή «σκίζει» στους κινηματογράφους. Στην ευρύτερη γειτονιά μου, μόνο ο κινηματογράφος «Αίγλη» έχει πέντε προβολές μέσα σε μια μέρα.

Στα ασύστολα ψεύδη τώρα. Η φοβερή είδηση που έγινε viral είναι ότι ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Ντίρο εγκαινίασε ένα νοσοκομείο πολύ σούπερ, με 250 κλίνες, το οποίο χτίστηκε αποκλειστικά για τους άστεγους, όπου θα νοσηλεύονται δωρεάν. Η ψεύτικη ανάρτηση είχε και απίστευτες λεπτομέρειες για τις πτέρυγες του νοσοκομείου, τον εξοπλισμό του και το αστρονομικό ποσό που συγκεντρώθηκε κρυφά. Πάρα πολύ κρυφά και πάρα πολλά εκατομμύρια.

Εννοείται ότι ο Ντε Νίρο ποζάρει κόβοντας την κορδέλα του ανύπαρκτου νοσοκομείο και καλωσορίζει τον πρώτο ασθενή, έναν απόστρατο, ο οποίος δεν είχε δει γιατρό από τα μικράτα του. Επομένως, το νοσοκομείο δεν είναι μόνο για τους άστεγους, είναι για όλους. Και είναι δωρεάν. Εννοείται πως το διαδίκτυο πήρε φωτιά με τον μέγα φιλάνθρωπο και άνθρωπο πάνω από όλα. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διασταυρώσει. Και πότε μπαίνει κάνεις; Η κριτική ανάλυση και σκέψη πηγαίνουν περίπατο και είναι τόσο εύκολο να τσιμπήσει κάποιος σε μια ψεύτικη είδηση, που ακόμα κι αν διαψευστεί, μάθεις ότι είναι τρελό ψέμα, παραμένει πιο ισχυρό το ψέμα. Ταξιδεύει πιο γρήγορα. Το νοσοκομείο του ντε Νίρο, δωρεάν για όλους!

Η ψεύτικη και διασκεδαστική είδηση του ταλαντούχου, ερασιτέχνη σεναριογράφου του Φέισμπουκ - είναι ανάρτηση από ΗΠΑ, αποδόθηκε στα ελληνικά και φυσικά εμπλουτίστηκε - είχε εκτός από τη φωτογραφία των εγκαινίων και δηλώσεις του 81χρονου ηθοποιού. Δηλώσεις από βάθους καρδιάς, για τους αόρατους και αδικημένους. Για τον ίδιο και την κληρονομιά που θέλει να αφήσει πίσω του. Όχι μόνο όνομα και δόξες. Προσφορά αγάπης. «Ο Ντε Νίρο επισκίασε τη μητέρα Τερέζα»

Ο Οσκαρικός ηθοποιός, ο οποίος έχει πολιτική άποψη και δεν την κρύβει, δεν δώρισε κανένα νοσοκομείο. Η δύναμη της παραπληροφόρησης είναι τόσο μεγάλη, που κάποιοι φοβούνται ότι στο τέλος η βλακεία θα επικρατήσει. Όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο πιστευτό γίνεται. Μια ψεύτικη είδηση δεν χρειάζεται καν να είναι καλοφτιαγμένη. Αρκεί να είναι προσωποποιημένη και συγκινητική. Ή να αγγίζει τα όρια τη πειστικής χαζομάρας. Και ο κόσμος την υιοθετεί.

Όπως η είδηση, η οποία ήθελε πόλη στη Σουηδία να χρησιμοποιεί κοράκια για να μαζεύουν τα σκουπίδια…