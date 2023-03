Ανοικτό κάλεσμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για καλλιτεχνικές προτάσεις

Το ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα της Στέγης για προτάσεις θεάτρου, χορού, περφόρμανς, μουσικής, εικαστικών τεχνών και των υβριδικών συνδυασμών τους είναι εδώ. Αναζητούνται πρωτότυπα έργα, νέες τελετουργίες, καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ορίζεται η 9η Απριλίου 2023.

Ζούμε σε έναν κόσμο ακραίων ταχυτήτων και πολλαπλών κρίσεων. Σε έναν κόσμο σε διαρκή μετάβαση που ταράζεται από πολέμους, ακραίες κλιματικές αλλαγές, βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, επιδημιολογικές πανδημίες, εργασιακά αδιέξοδα, τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα και μεγάλα δεδομένα.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο οντολογίας και συνείδησης, υπάρχουμε κάπου ανάμεσα στο καθημερινό και το μυστικιστικό, τον έρωτα και τον θάνατο, τον πόθο της δικαιοσύνης και την εξέγερση για την απόκτησή της. Κι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μας φτάνει ακαριαία στο ζητούμενο και το τελικό αποτέλεσμα, η τέχνη υπάρχει για να μας θυμίζει την περιπέτεια, το πώς φτάνουμε κάπου και να μας υπενθυμίσει τη σημασία που έχει, τελικά, το ταξίδι ως εκεί.

Εθνολόγοι, κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι συμφωνούν πως δεν υπήρξε ποτέ μορφή πολιτισμού που να μην ανέπτυξε κάποια μορφή τελετουργίας. Κάτοικοι, δηλαδή, μιας περιοχής συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και, μέσα από προκαθορισμένες δράσεις και διεργασίες -χορό, τραγούδι, οινοποσία, αναθύμηση νεκρών και ζωντανών, στιγμές εκτόνωσης και έκστασης, γέλιο και χαρά, θρήνο και γλέντι- επεδίωκαν να επανενωθούν με τη Φύση και αναμεταξύ τους.

Η τελετή γινόταν εκείνος ο ενδιάμεσος, μεταιχμιακός χωροχρόνος, όπου τα πάντα ήταν πιθανά. Κάποιοι θεωρούν πως οι ρίζες του θεάτρου ίσως βρίσκονται σε αυτές τις διαβατήριες τελετές.

Ποιες τελετουργίες έχουμε ανάγκη για να επανασυνδεθούμε σήμερα; Τι δρώμενα πρέπει να εφεύρουμε για να μεταμορφωθούμε και να ανακαλύψουμε τις νέες ταυτότητές μας; Ποιοι μπορεί να είναι οι νέοι ορισμοί για το τι είναι θέατρο, χορός, περφόρμανς, κοινή εμπειρία;

Πώς μπορεί, τελικά, να μοιάζουν οι επόμενες μορφές συνάντησης θεατών και καλλιτεχνών; Σε αυτό το άδηλο μέλλον θέλουμε να ρίξουν φως οι δημιουργοί των νέων πρωτότυπων έργων της επόμενης σεζόν της Στέγης. Από το προηγούμενο Open Call Future N.O.W., το καλοκαίρι του 2022, προκρίθηκαν δέκα προτάσεις θεάτρου, χορού και περφόρμανς που έκαναν ή θα κάνουν πρεμιέρα το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των φεστιβάλ Onassis Dance Days, Future N.O.W και Europe Beyond Access.

Αναζητούνται τώρα οι προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του 2024, ανάμεσα στις ήδη προγραμματισμένες μεγάλες παραγωγές και μετακλήσεις από το εξωτερικό που διερευνούν τους όρους της σύγχρονης τελετουργίας στο θέατρο, τον χορό και τη μουσική, της σκληροπυρηνικής κωμωδίας, του ρηξικέλευθου θεάτρου-ντοκουμέντο, της VR, AI και XR εμβυθιστικής εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα πυροδοτούν τη συζήτηση γύρω από το πώς το τοπικό μπορεί να είναι παγκόσμιο και πώς οι σκηνές μας μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως βήματα ενός δημόσιου λόγου που επαναφέρει ξανά και ξανά στο προσκήνιο την επιθυμία της συλλογικής μετάβασης και υπέρβασης.

Οδηγίες για την κατάθεση νέων πρωτότυπων έργων

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες και κείμενα, που να μην έχουν παρουσιαστεί ξανά στην Ελλάδα με τη μορφή που υποβάλλονται τώρα στη Στέγη.

Κάθε καλλιτέχνης (συγγραφέας, σκηνοθέτης, χορογράφος κλπ) ή καλλιτεχνική ομάδα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο πρόταση προς αξιολόγηση.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις δημιουργών της νεότερης γενιάς που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, σε έμπειρους δημιουργούς που επιθυμούν να δοκιμάσουν μια νέα καλλιτεχνική προσέγγιση, σε πεδία που δεν έχουν πειραματιστεί έως τώρα, και σε καλλιτέχνες που δεν έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν δουλειά τους στη Στέγη.

Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό της Στέγης και του Onassis Culture.

Η Στέγη δεν υποχρεούται να προβεί σε αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών της, αναφορικά με τις προτάσεις που απορρίπτονται.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του κατωτέρω συνδέσμου και μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σταδιακά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email για την πορεία της πρότασής τους εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο Onassis Next Open Call.

Κριτήρια επιλογής

Η αυθεντικότητα της πρότασης, το ειδικό βάρος του περιεχομένου της, η ποιότητα και η πληρότητα της, η καινοτομία σε επίπεδο καλλιτεχνικού σκεπτικού και ανθρώπινου δυναμικού.

Η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης, όπως προκύπτει από τη συνέπεια περιεχομένου και προτεινόμενου budget, τις παραγωγικές και τεχνικές ανάγκες, καθώς και από τους συντελεστές. Τέλος, η δυνατότητα εξωστρέφειας παραμένει σταθερό ζητούμενο για όλες τις παραγωγές της Στέγης.

Με αυτή τη λογική, αναζητούνται πρωτότυπες δημιουργίες που να μπορούν να παρασταθούν εξίσου στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό: πρότζεκτ που σε επίπεδο συντελεστών, ύφους, περιεχομένου, σκηνογραφικών, παραγωγικών και τεχνικών προδιαγραφών να μπορούν, μετά την πρεμιέρα τους στην Αθήνα, να ταξιδέψουν και να παρουσιαστούν σε διεθνή φεστιβάλ και πολιτιστικά κέντρα.

Τα ανωτέρω κριτήρια θα ληφθούν υπόψη από την επιμελητική ομάδα του Οnassis Culture, η οποία ωστόσο θα επιλέξει τους επιτυχόντες κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της.

Η επιμελητική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συνάντηση διά ζώσης ή μέσω zoom με τους δημιουργούς και τους παραγωγούς των επικρατέστερων προτάσεων, με σκοπό την καλύτερη δυνατότητα αξιολόγησης.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης των αιτήσεων και δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις.

