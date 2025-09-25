Γέφυρες στο χρόνο

Ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, απομακρυσμένο και μόνο στην άκρη του Αιγαίου, βρίσκεται ένα όμορφο ήσυχο νησί, στο οποίο οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι γεννήθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Η θεά του Έρωτα.

Από την μυθολογία μαθαίνουμε, ότι ο Τιτάνας Κρόνος, προκειμένου να κατανικήσει τον πατέρα του Ουρανό και να πάρει από τα χέρια του την εξουσία, προχώρησε σε μια πράξη πρωτοφανούς βαρβαρότητας (όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στους αρχαιοελληνικούς μύθους) και του έκοψε τα γεννητικά όργανα.

Από τον Ουρανό, λοιπόν, κατέληξαν στην θάλασσα. Η πτώση αυτή δημιούργησε αλλεπάλληλα κύματα, τα οποία έφταναν μέχρι την στεριά του κοντινού νησιού. Τα κύματα αυτά, κυοφορούσαν μια θεά.

Μέσα από τα παραδείσια γαλαζοπράσινα νερά του νησιού των Κυθήρων, αναδυόμενη από τους αφρούς, όπως δηλώνει το όνομά της, γεννήθηκε η πανέμορφη Αφροδίτη.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, την οποία αναφέρει ο Ησίοδος, η Αφροδίτη είναι δημιούργημα του νερού. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί την θεά του έρωτα, η ίδια δεν αποτελεί καρπό του, αλλά τον ενσαρκώνει. Δεν περνά από τα φυσιολογικά αναπτυξιακά στάδια, αλλά γεννιέται κατευθείαν ως ώριμη, ενήλικη γυναίκα. Σε μια άλλη, πιο απλή, εκδοχή των ομηρικών επών, αναφέρεται ότι είναι η κόρη του Δία και της Διώνης. Σε αυτήν όμως, η Αφροδίτη, άρα και τα διάφορα ξεσπάσματα του έρωτα, υπάγονται σε μια ανώτερη αρχή. Σε αυτή του αρχηγού των Ολύμπιων θεών.

Από τους διάφορους μύθους, όμως, ξέρουμε ότι ούτε η ανώτερη αυτή αρχή είχε τον έλεγχο στις σχέσεις ανάμεσα σε θνητούς, θεούς και ημίθεους. Τα βέλη του γιου της Αφροδίτης, χτυπούσαν ανελέητα και απροειδοποίητα τον οποιονδήποτε. Και πρωτίστως τον ίδιο τον Δία.

Σε πηγές αναφέρεται, ότι η λατρεία της λεγόμενης «Ουράνιας Αφροδίτης» στα Κύθηρα, ήταν διαδεδομένη παντού. Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, είναι λογικό να εικαστεί πως κάπου στο νησί υπήρχε ένα ιερό. Ένα μέρος με ναό, άλλα λατρευτικά κτίρια και έναν βωμό για να τελούνται τελετές προς τιμήν της.

Η πιο πιθανή τοποθεσία, σύμφωνα με αρχαιολόγους, για την ύπαρξη αυτού του ιερού, είναι το μέρος όπου λέγεται ότι γεννήθηκε η θεά. Δηλαδή, η παραλία της Παλαιόπολης στα ανατολικά του νησιού. Και αυτό γιατί σε εκείνο το μέρος, έχουν βρεθεί τα ερείπια δύο ταφικών μνημείων. Το ένα της ελληνιστικής και το άλλο της υστερορωμαϊκής περιόδου.

Η Αφροδίτη, ως θεά που συνδέεται με την θάλασσα, άρα και τους χαμένους ναυτικούς, και ως θρηνούσα κι αυτή για τον χαμό ενός θνητού αγαπημένου της, συνομιλούσε και έκανε παζάρια με την βασίλισσα του Κάτω Κόσμου, την Περσεφόνη. Πολλές φορές στην αρχαιότητα, χτίζονταν τάφοι κοντά σε ναούς. Ίσως, λοιπόν, τα δύο αυτά ταφικά μνημεία να δηλώνουν το σημείο που υπήρχε το αναζητούμενο ιερό.

Δύσκολα, όμως, μπορεί να βγει με σιγουριά ένα έγκυρο συμπέρασμα, καθώς οι αρχαιολόγοι εξετάζουν και τον σεισμό που έπληξε το νησί το 365 μ.Χ., ο οποίος μάλλον συνέβαλε στην κατάρρευση όχι μόνο αυτών των μνημείων, αλλά και άλλων άφαντων ακόμα κτιρίων.

Έχουν ανακαλυφθεί διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως αγάλματα και επιγραφές, που μαρτυρούν και υποστηρίζουν την λατρεία της Αφροδίτης στο νησί. Ίσως, λοιπόν, το ιερό περιμένει ακόμα υπομονετικά κάτω από την επιφάνεια της μαγευτικής θάλασσας των Κυθήρων, μέχρι να εντοπιστεί ξανά και να ανα-γεννηθεί…

