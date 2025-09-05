Αφιέρωμα στη Μελβούρνη για τον Παντελή Βούλγαρη

Τέσσερις ταινίες του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη θα προβληθούν στο πλαίσιο του 30ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Μελβούρνη, το οποίο ξεκινά στις 14 και ολοκληρώνεται στις 26 Οκτωβρίου 2025. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ταινίες του Βούλγαρη συγκινούν το κοινό εδώ και δεκαετίες, με ιστορίες που αγγίζουν την καρδιά και την ψυχή της Ελλάδας, και είναι περήφανοι που μοιράζονται αυτό το ειδικό αφιέρωμα με την ελληνική παροικία.

Οι ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Βούλγαρη, φέρουν τους τίτλους «Νύφες», «Όλα είναι δρόμος», «Μικρά Αγγλία» και «Το τελευταίο σημείωμα».

Οι ταινίες

Νύφες

Τοποθετημένη στο 1922, η ταινία «Νύφες» αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής κατά παραγγελία νύφης που διασχίζει τον Ατλαντικό με το νυφικό της και μιας απροσδόκητης ανατροπής της μοίρας. Εν πλω, μια τυχαία συνάντηση με έναν Αμερικανό φωτογράφο πυροδοτεί μια ιστορία έρωτα και μιας νέας ζωής.

Όλα Είναι Δρόμος

Τρεις ζωές. Τρεις καμπές. Από έναν κρυφό τάφο στη Φιλιππούπολη έως ένα καταφύγιο πουλιών στη Θράκη και μια οικογενειακή κρίση που ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Μικρά Αγγλία

Αγάπη, καθήκον και καλά κρυμμένα μυστικά συγκρούονται στην Άνδρο της δεκαετίας του 1930. Η ταινία αφηγείται μία σχέση που συγκρούεται με την οικογένεια καθώς και τις επιλογές που διαμορφώνουν μια ζωή.

Το Τελευταίο Σημείωμα

Η τελευταία ταινία του Παντελή Βουλγάρη αφηγείται την τραγική εκτέλεση 200 Ελλήνων ανταρτών το 1944, μέσα από τα μάτια του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ενός ήρωα που βρισκόταν φυλακισμένος από το 1936.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, οι συνόψεις των ταινιών και πληροφορίες για τα εισιτήρια είναι διαθέσιμες στο Melbourne – Greek Film Festival 2025.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου δημιουργήθηκε από σινεφίλ στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, με σκοπό να αναδείξει τη ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Το 2025, το Φεστιβάλ γιορτάζει την 30ή του σεζόν.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στο δίκτυο κινηματογράφων Palace, ενώ αντίστοιχα φεστιβάλ διοργανώνονται από τις Ελληνικές Κοινότητες του Σίδνεϋ, του Μπρίσμπεϊν, της Αδελαΐδας και της Καμπέρας.