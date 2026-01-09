Word Human Forum

«Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα» τιτλοφορείται το 2ο Μαθητικό Συνέδριο «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά. Το συνέδριο τους δίνει το βήμα ώστε να παρουσιάσουν τις (συν)εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Δικτύου. Ένα εγχείρημα που τα ενδυναμώνει και δημιουργεί σχέσεις φιλίας ανάμεσα σε μαθητές των αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

Το διήμερο περιλαμβάνει μαθητικές εισηγήσεις (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), ομιλίες από προσωπικότητες με σημαντικό έργο στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις.

Το συνέδριο διοργανώνουν το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» και το World Human Forum, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» συντονίζουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το συνέδριο στηρίζει με δωρεά της η Raycap A.E.

Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας. Παρασκευή 16/1, 16:30-18:30. Σάββατο 17/1, 09:45-12:50, 14:15-18:30, 18:30-19:30 Διάθεση δελτίων μισή ώρα πριν την έναρξη της κάθε ζώνης.

Οι ομιλητές και οι καλλιτεχνικές δράσεις

Πέρα από τα παιδιά, στο βήμα θα βρεθούν και οι:

Γιάννης Ασσαέλ, Staff Research Scientist, Google DeepMind & Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Καινοτομία με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο»).

Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φαλή Γ. Βογιατζάκη, Πρόεδρος, Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή («Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται»).

Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια, World Human Forum.

Μυρτώ Βουνάτσου, Καλλιτεχνική και Δημιουργική Διευθύντρια, World Human Forum.

Ανεζίνα Σολωμονίδου, Πλανητολόγος και Ειδική Επιστήμονας, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος («Αναζητώντας ζωή στα παγωμένα φεγγάρια των πλανητών»).

Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών («Η Γη μας, οι μύθοι μας και το μέλλον»).

Στην αυλαία λήξης η Γερμανο-Ελληνίδα πιανίστα και συνιδρύτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, Δανάη Ντέρκεν, συμπράττει με το σύνολο αρχαιοελληνικής λύρας του Μουσικού Σχολείου Αθήνας, «Οι Λυριστές της Βιβλιοθήκης». Στη συναυλία συμμετέχει ερμηνεύοντας στο πιάνο και η μαθήτρια Ελεωνόρα Σέχου από τη Λήμνο.

Στις 17 Ιανουαρίου θα μας παρασύρουν σε ένα μελωδικό ταξίδι στ’ άστρα και μαθητές και μαθήτριες από τα Αρσάκεια Νηπιαγωγεία.

Εργαστήρια – Παρουσιάσεις στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα»

Το διήμερο περιλαμβάνει, επίσης, πλούσιο πρόγραμμα δράσεων –εργαστήρια και παρουσιάσεις– από κορυφαίους επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Ανακαλύπτοντας τη Μικροβαρύτητα (Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος)

Από τα άστρα στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και τα τσιπ (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

Από την κίνηση στη μουσική κι από τον ρυθμό στον ήχο… (Μουσικό Σχολείο Αθήνας)

ArTogether, μια συλλογική ζωγραφική δημιουργία

ΒίκιΕλληνιστί: η Βικιπαίδεια στα Ελληνικά (ΒίκιΕλληνιστί)

Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται (Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή)

Ο Δελφικός Κύβος και ο Μικρός Παγκόσμιος Πολίτης (World Human Forum)

Design for Change: Οι μαθητές ως Ενεργοί Πολίτες (Design for Change)

Δια-γαλαξιακές Ιστορίες: Αποκρυπτογράφηση των Μύθων μέσω της Κινηματογραφικής Εικόνας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

Εργαστήρι αρχαίας ελληνικής λύρας (Μουσικό Σχολείο Αθήνας)

Κλιματική αλλαγή και πολιτιστική κληρονομιά: Το Κλιματικό Παρατηρητήριο της Δήλου (Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Τα νέα από… άλλον πλανήτη: Πώς ξεχωρίζουμε το ψευδές περιεχόμενο (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Ξενάγηση στους χώρους του ΜΜΑ (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

Περί Ανέμων & Υδάτων (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Μονάδα Meteo.gr)

Τα Πράσινα Παραμύθια (Green Tales)

Το σύμπαν παίζει μουσική (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής)

Ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθονα

Tο πρόγραμμα του συνεδρίου αναλυτικά εδώ.