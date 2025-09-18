Το 2026 κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Madonna (vid)

Το 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο μουσικοχορευτικό άλμπουμ της Madonna με τη δισκογραφική εταιρεία Warner με την οποία και ξεκίνησε την καριέρα της και έχει επίσης υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να γράφω μουσική, να εκπλήσσω», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια η οποία παραμένει η μουσική καλλιτέχνις με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία.

EXCLUSIVE: @Madonna will return in 2026 with a new dance album, reuniting with the label that helped make her a superstar, Warner Records.



Details: https://t.co/GDAnUawmI5 pic.twitter.com/6ibOUTgwXa — Rolling Stone (@RollingStone) September 18, 2025

Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο DJ Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το «Confessions on a Dance Floor» (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Hung Up» και το «Sorry».

«Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Madonna πίσω στη Warner. Η Madonna δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», λένε από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συμπρόεδροι της Warner Records.

Υπενθυμίζεται ότι η 67χρονη καλλιτέχνις, η οποία είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει ένα ιστορικό συμβόλαιο με την Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής.