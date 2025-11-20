Μ. Χρυσοχοΐδης

«Δεν θα τιμωρείται όποιος παραδώσει τα όπλα που κατέχει παράνομα» ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Ρέθυμνο, στο πλαίσιο ανακοινώσεων που αφορά την οπλοκατοχή με αφορμή το πρόσφατο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

«Καλώ όλους όσοι κατέχουν παράνομα όπλα να τα παραδώσουν άμεσα γιατί οι έρευνες θα είναι μεγάλες και οι ποινές βαρύτατες» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Η συνέπεια, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη, η αυστηροποίηση και η νέα νομοθεσία που αφορά στα όπλα και την οπλοκατοχή, αλλά και η διαβεβαίωση ότι ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντιλαμβάνονται πλήρως τη βούληση του λαού για υγιείς κοινωνίες, ηρεμία στην καθημερινότητα και ασφάλεια, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του υπουργού από το Ρέθυμνο, όπου βρέθηκε σήμερα με τους επιτελείς και αξιωματικούς που ηγούνται από την Αθήνα και στην Κρήτη το νέο τοπίο αστυνόμευσης και αισθήματος ασφάλειας στο νησί.

Όπως είπε ο υπουργός, «θα είμαι όσες φορές χρειαστεί στο νησί», ανακοινωνοντας τα μέτρα και τη νέα στόχευση, η οποία κινείται σε 3 άξονες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξει άμεσα η επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι νέες επιχειρησιακές στρατηγικές που θα αλλάξουν το τοπίο, καταπολεμώντας την ανομία και την εγκληματικότητα, όπως ανέφερε.

Όπλα σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις

Υφιστάμενη ρύθμιση που προστέθηκε με τον Ν.5187/25: κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με ποινή κάθειρξης έως 8 ετών.

Νέα ρύθμιση: διεύρυνση των χώρων που η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου αποτελεί κακούργημα, με την προσθήκη κοινωνικών εκδηλώσεων και εμποροπανηγύρεων και επιβολή χρηματικής ποινής, δηλαδή:

Όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι σε ιδιωτικές κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις και δικαστικά καταστήματα τιμωρείται με κάθειρξη έως 8 ετών και χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου

Υφιστάμενη ρύθμιση: ισχύει για πολεμικά τυφέκια, πυροβόλα και υποπολυβόλα, όπλο πυροβολικού και χειροβομβίδες.

Νέα ρύμθιση: όποιος παράνομα κατέχει, φέρει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο (πιστόλια, περίστροφα) τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 150.000 ευρώ.

Τροποποιείται ώστε να καλύπτει πυροβόλα όπλα με προσδιορισμό του είδους τους και χρηματική ποινή.

Τρεις καθοριστικές πολιτικές για την Κρήτη

Για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι θα υπάρξουν καθοριστικές αλλαγές που αναβαθμίζουν την αστυνομική παρουσία και αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στο νησί.

Συγκεκριμένα:

Αναβάθμιση σε Υποδιεύθυνση:

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση με πλήρη διαρθρωτική δομή, όπως η Θεσσαλονίκη. Με ταυτόχρονη ενίσχυση Προσωπικού, δηλαδή, άμεση προσθήκη 100 νέων αστυνομικών (ερευνητών - αναλυτών - επιχειρησιακών ομάδων) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υ.Α.Ο.Ε.) Κρήτης για ισχυρότερη επιχειρησιακή ικανότητα.

Επίσης θα υπάρξει η νέα οργάνωση - επιχειρησιακή αναβάθμιση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.). Ενοποίηση Τ.Α.Ε. με Ο.Π.Κ.Ε. για ενιαία επιχειρησιακή δράση σε κάθε Νομό. Τα Τ.Α.Ε. υπάγονται απευθείας στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας για μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα. Θα γίνει επιλογή στελεχών βάσει 12ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος από το Τμήμα Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, ενώ θα ισχύει ετήσια αξιολόγηση και συντηρητική εκπαίδευση. Παράλληλα θα γίνει η προσθήκη 40 νέων αστυνομικών και σύγχρονου εξοπλισμού.

Σχετικά με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης Θα συσταθούν 5 Τμήματα και συγκεκριμένα:

- Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

- Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων

- Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης & Εμπορίας Ανθρώπων & Αγαθών

- Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Τμήμα Πληροφοριών & Διοικητικής Υποστήριξης με σύνολο δύναμης 122 άτομα (100 νέοι Αστυνομικοί και 22 που ήδη υπηρετούν).

Σχετικά με το Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων ο υπουργός δήλωσε ότι είναι «ένα νέο Τμήμα που δημιουργείται αποκλειστικά για την Κρήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας του νησιού».

Ταυτόχρονα θα γίνουν από εδώ και στο εξής, στοχευμένες δράσεις διερεύνησης και καταπολέμησης που θα αφορούν, τα:

Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών) / Παράνομης διακίνησης και χρήσης όπλων / Εκβιάσεων / Ληστειών - Κλοπών - Ζωοκλοπών /Αγροζημιών.

Σχετικά με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, ο υπουργός ανακοίνωσε τη σύγκροτηση νέας επιχειρησιακής μονάδας, η έδρα της οποίας ορίζεται στις Μοίρες, του Δήμου Φαιστού. Στόχος είναι η συγκρότηση μιας οργανωμένης, ισχυρής, καθαρά επιχειρησιακής μονάδας διαρθρωμένης σε επίλεκτες Ομάδες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, εκπαιδευμένες και πλήρως εξοπλισμένες, ικανές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ειδικές συνθήκες παραβατικότητας της Μεσσαράς, η οποία θα εγκατασταθεί σε νέο κτήριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Εκεί θα υπάγονται:

«Τ.Α.Ε Μεσσαράς: Επιχειρησιακή υπαγωγή. Η εποπτεία τους παραμένει στη Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου.

Α.Τ. Φαιστού & Α.Τ Αστερουσίων: Καλύπτουν την εξυπηρέτηση των πολιτών: διαβατήρια - ταυτότητες - υποβολή μηνύσεων κλπ» .

Σημαντική εξέλιξη και απόφαση του υπουργείου είναι και η: Συγκρότηση Νέων Επιχειρησιακών Ομάδων Έρευνας και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, σύνταξη δικογραφιών σοβαρών εγκλημάτων και σχεδιασμός - οργάνωση ειδικών Επιχειρήσεων.

*Από την ΔΙ.ΑΣ για την αντιμετώπιση σοβαρής εγκληματικότητας λόγω ευελιξίας και ικανότητας για άμεση και ταχεία ανταπόκριση με άξονα δράσης: «Αστική και πεδινή περιαστική περιοχή (Άγιοι Δέκα - Καπαριανά - Μοίρες -Τυμπάκι - Κόκκινος Πύργος)».

*Από την Ο.Ε.Π.Τ.Α. για την αντιμετώπιση βαρύνουσας -επικίνδυνης τροχαίας παραβατικότητας και μικτές επιχειρήσεις ελέγχων.

