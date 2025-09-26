Στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μιλά αυτή την ώρα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταξύ άλλων στην ατζέντα του πρωθυπουργού βρίσκονται οι προκλήσεις του διεθνούς και περιφερειακού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η θέση της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας, αλλά και οι παγκόσμιες προκλήσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Παρακολουθείστε ζωντανά την ομιλία του πρωθυπουργού:

Μητσοτάκης στο Bloοmberg: Η Άμυνα προτεραιότητα για την ΕΕ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στον

αρχισυντάκτη του Bloomberg News, John Micklethwait, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέντευξη αναφέρθηκε τόσο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο και στις διεθνείς εξελίξεις.



Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η οικονομία της χώρας μας συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά, ενώ, όπως είπε, υπάρχει πιθανότητα η χώρα να καταγράψει πρωτογενές πλεόνασμα και το 2025. «Η οικονομία αναπτύσσεται και θέλουμε να διανέμεται και πλούτος και να μειώσουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη», υπογράμμισε.



Επίσης, τόνισε ότι έχει ήδη αυξηθεί ο βασικός μισθός και ότι τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης παρουσιάζουν επίσης σημαντική βελτίωση, ενώ σημείωσε πως από την 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν απτά οφέλη από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κρίση στο κόστος ζωής είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτές οι πολιτικές είναι μακροπρόθεσμες», σημείωσε.

Επίσης, τόνισε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συλλογική ανάπτυξη, προσθέτοντας πως «πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα» και ότι οι δύσκολες αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο».



Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην τραπεζική ένωση, υπογράμμισε ότι «εφόσον μιλάμε για τραπεζική ένωση, τότε δεν θα έπρεπε να έχουμε αντιρρήσεις στο να εξαγοράσει μία ξένη τράπεζα μία ελληνική, αυτό σημαίνει πως έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την πορεία της ελληνικής οικονομίας», σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ερωτηθείς για τη δημιουργία ταμείου για την άμυνα είπε ότι είναι πολλές οι χώρες που έχουν στραφεί σε αυτή την άποψη και ότι θα χρειαστούν σημαντικές αποφάσεις που απαιτούν συλλογική συνεργασία. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τις επόμενες εκλογές πρόσθεσε πως η ΝΔ έχει κερδίσει δύο φορές την αυτοδυναμία και θα επιχειρήσει να το πετύχει και την επόμενη φορά. «Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις» είπε για να συμπληρώσει πως αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.

Τέλος, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της, στο να παραδίδει στους πολίτες όσα έχει δεσμευτεί, στη βελτίωση του ΕΣΥ. Όπως σημείωσε, «εάν τα κάνουμε αυτά, τότε έχουμε πολλές ελπίδες να πετύχουμε τους στόχους μας, ωστόσο εάν οι πολίτες έχουν διαφορετική άποψη, τότε θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του».