Ζ. Κωνσταντοπούλου: Πιστεύω για το Μάτι θα έπρεπε να πάει φυλακή ο Τσίπρας

«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη» η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας με βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως είπε σε δηλώσεις της στο Kontra Channel, «ο εκδοτικός οίκος έχει τον ειδικό στο ξεπούλημα, τον Τσίπρα», ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «χονδροειδείς ψευτιές» στο βιβλίο Τσίπρα συμπληρώνοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα που έχω καταγράψει δημόσια στις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις».

«Αυτή η προσπάθεια της γελοιοποίησης δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του.

Η ποιότητα της σκέψης και η ανάλυση των βαθύτερων δεύτερων, τρίτων σκέψεων δείχνουν ένα πρόσωπο χαμηλού φυράματος, εντελώς αντίθετου με τον μύθο γύρω του που έχει φτιαχτεί» πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έπρεπε να πάει φυλακή»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για τον πρώην πρωθυπουργό και τις ευθύνες του για την τραγωδία στο Μάτι.

«Με ενδιαφέρει το Μάτι, γιατί ξέρω πολύ καλά την απάτη που παίχτηκε μπροστά στα μάτια του λαού. Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι τον χρόνο της σύσκεψης γνώριζαν για 60-70 νεκρούς. Από εκείνους που ήταν δίπλα του ορισμένοι είναι στη φυλακή. Αυτός δεν είναι στη φυλακή γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έκανε ούτε εξεταστική. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι».