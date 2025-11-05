Υπουργείο Τουρισμού: Δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη World Travel Market 2025 στο Λονδίνο

Τη σταθερά ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη στην χώρα μας, ανάδειξε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2025, στο Λονδίνο.

Η υπουργός παρουσίασε τα αποτελέσματα της εθνικής τουριστικής πολιτικής, με τις επιδόσεις για το 2025 να προμηνύουν μία νέα χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό στη χώρα μας, ενώ τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για το 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της θέσης του στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη βρετανική αγορά, η ζήτηση για την Ελλάδα ενισχύεται σταθερά, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις και ιδίως τα τουριστικά έσοδα. Η βρετανική τουριστική βιομηχανία δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στην χώρα μας, και επιδιώκει μακροπρόθεσμη σχέση με το υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Στο πλαίσιο της έκθεσης το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «Greece Insights», κατά την οποία έγιναν επίσης παρουσιάσεις από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, και την διεθνούς φήμης ιστορικό και συγγραφέα Bettany Hughes.

Στην ομιλία της στην εκδήλωση, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε: «Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχευμένων επενδύσεων και συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών».

Επισήμανε ότι το 2024 ήταν χρονιά - ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας. Για το 2025 καταγράφεται ακόμα μεγαλύτερη δυναμική με διψήφια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ιδιαίτερα κατά τους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της χώρας και την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς.

Η στρατηγική της Ελλάδας, σημείωσε η υπουργός, συνδυάζει την ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους τοπικές κοινωνίες και τους ταξιδιώτες. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί, δίνουν έμφαση στην βιωσιμότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, που καθιστούν τον ελληνικό τουρισμό ισχυρά ανταγωνιστικό.

Όπως είπε, η χώρα επενδύει σε ειδικές μορφές τουρισμού, προωθώντας επενδύσεις για την αναβάθμιση υποδομών, με στόχο ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό προϊόν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί βασικό πυλώνα για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς και την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών».

Σημείωσε, επίσης, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν σημαντικά και τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας την Ελλάδα μέσα από τα μνημεία, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις της, και προσελκύοντας ευρύτερα τμήματα της τουριστικής ζήτησης και δυνητικούς επισκέπτες από νέες και αναδυόμενές αγορές.

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που προωθούν τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών.

Όπως επισήμανε, η Περιφέρεια Αττικής πρωτοπορεί στην εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου, που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποδοτικότερη διαχείριση και προώθηση του προορισμού. Τα τελευταία χρόνια, σημείωσε η υπουργός, ο τουρισμός στην πρωτεύουσα εμφανίζει μία αξιοσημείωτη δυναμική, με ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης και των επενδύσεων. Η συνεργασία υπ. Τουρισμού και Περιφέρειας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αθήνα, το παραλιακό μέτωπο και την ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, η υπουργός πραγματοποίησε συναντήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους της ταξιδιωτικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την εταιρεία British Airways, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων για το καλοκαίρι 2026 προς Ηράκλειο, Χανιά, Μύκονο και Πρέβεζα.

Η Jet2, κορυφαίος tour operator για την Ελλάδα, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της, με 14 ελληνικούς προορισμούς και 3 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις για το 2026, εντάσσοντας νέους προορισμούς όπως η Σάμος, η παράκτια ζώνη της Πιερίας (Olympus Riviera) και το Μεγανήσι.

Στη συνάντηση με την αεροπορική εταιρεία EasyJet, έγινε αναφορά στην προγραμματισμένη, για το 2026, λειτουργία απευθείας πτήσεων από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και σε επτά νέα θερινά δρομολόγια. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν ότι εξετάζουν την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κόμβο (hub) για το πτητικό της έργο, ενώ ανέδειξαν τις επενδύσεις της σε δράσεις βιωσιμότητας στη χώρα μας.

Στη συνέχεια, η κ. Κεφαλογιάννη, συμμετείχε στη Σύνοδο Υπουργών Τουρισμού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και άνω των 50 υπουργών.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη του τουρισμού σε στρατηγικό μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από επενδύσεις, ψηφιακή μετάβαση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην τοποθέτησή της, η υπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Επιπλέον, έκανε αναφορά στην διαρκή κατάρτιση και τα προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling/ reskilling) του υπ. Τουρισμού, καθώς και στο πρόγραμμα «Φιλοξενία μου» σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, έλαβε μέρος σε συνάντηση την οποία συγκάλεσε η Βρετανίδα υπουργός Stephanie Peacock, με τη συμμετοχή άλλων υπουργών ευρωπαϊκών χωρών, αρμοδίων για τον τουρισμό, όπου παρουσίασε την πρόοδο της Ελλάδας στη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης - μια πρωτοβουλία που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΟΣΑ ως καλή πρακτική διεθνώς.

Η υπουργός παραχώρησε συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και στο δίκτυο Sky News, όπου παρουσίασε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και τη στρατηγική της κυβέρνησης για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Αναφέρθηκε στις πολιτικές ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στις πρωτοβουλίες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού - όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας.