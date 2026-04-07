Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε στη Βουλή η δικογραφία για τους Τ. Χατζηβασιλείου, Χ. Αθανασίου

Ακριβώς στις 4 το απόγευμα έφτασε στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ και τον ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που αφορά τους δύο βουλευτές, κάνει λόγο για ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Η νέα δικογραφία θα τεθεί ενώπιον της κρίσης της Επιτροπής Δεοντολογίας τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, μαζί με τη δικογραφία για τους 11 βουλευτές και πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των «δύο» θα λάβει η ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Σύμφωνα με μία πηγή που μίλησε στην ΕΡΤ, θα γίνει προσπάθεια, προκειμένου η σχετική συνεδρίαση της ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνώμη της επιτροπής Δεοντολογίας για τους «2» όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους «11».

Σημειώνεται, ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν μετείχε στη σημερινή συνεδρίασή της και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Ιωάννα Λυτρίβη.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, είχε παραιτηθεί τον Ιούνιο του 2025 από υφυπουργός Εξωτερικών, καθώς το όνομά του είχε εμπλακεί και στην πρώτη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νωρίτερα, την άρση της βουλευτικής ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγούνται ομοφώνως τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δεοντολογίας.

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις με φυσική παρουσία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, ενώ γραπτά υπομνήματα κατέθεσαν οι υπόλοιποι, με τα οποία ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου «να λάμψει η αλήθεια».