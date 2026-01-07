Ο Ανάλγητος

Χάσανε τον ύπνο τους πολλοί καλοί συνάνθρωποί μας σε Αθήνα και Μαδρίτη από τα τεκταινόμενα στο Καράκας. Όχι, δεν φοβούνται ότι θα απαντήσουν στο κουδούνι και θα είναι ο γαλατάς. Αυτά τα λένε για εσωτερική κατανάλωση. Την πλήρη πολιτική τους χρεοκοπία τρέμουν. Είναι κι αυτό το black out στις αεροπορικές πτήσεις που μας θυμίζει κάτι παρόμοιο που συνέβη στη Γερμανία. Εκεί η κυβέρνηση φώναξε τον Ρώσο πρέσβη και ζήτησε εξηγήσεις. Είπαμε ότι μας θυμίζει, Δεν σημαίνει ότι πίσω απ’ όλα είναι η Μόσχα. Τουλάχιστον όχι απ’ όλα. Σε κάποια μπορεί. Όπως στο «πλησίασμα» επιχειρηματικών δυνάμεων.

Σαμποτάζ ή ατύχημα; Κυβερνοεπίθεση ή κάποιο τυχαίο γεγονός. Πολλές συμπτώσεις μαζεύτηκαν. Ελπίζουμε αυτήν τη φορά η κυβέρνηση να είναι περισσότερο θαρραλέα και να δείξει εκεί που πρέπει. Για να μην βρεθεί απολογούμενη, όπως συνέβη στα Τέμπη.

Πολύ κοντά βρίσκονται οι Βαγγέλης Μυτιληναίος και Ιβάν Σαββίδης. Οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται. Ούτε και το κοινό τους συμφέρον.

Τελικώς ο πρόεδρος Αντώνης είναι υπέρ ή εναντίον της πολιτικής Τραμπ; Εμάς δεν μας καίγεται καρφί επί του θέματος. Ο ίδιος έσπευσε να φωτογραφηθεί με την νέα πρέσβη, την ώρα που οι δικοί του έλεγαν ότι θα ερχότανε η Κίμπερλι για να διώξει τον Κυριάκο και να συναντηθεί με την… Καρυστιανού. Όλα αυτά μοιάζουν ασύνδετα, αλλά με τον Αντώνη δεν ξέρεις ποτέ.

Ότι έχουν χάσει τον ύπνο τους πολλοί σε Αθήνα και Μαδρίτη από τις εξελίξεις στο Καράκας, αυτό είναι γεγονός. Και θα περάσουν πολλές μέρες και νύκτες αγωνίας μέχρι να ξεκαθαρίσει αν θα ανοίξει το κεφάλαιο Ευρώπη στην πολύκροτη υπόθεση Μαδούρο. Και πώς να μην ανησυχούν; Μόνο ένας ανόητος θα πίστευε ότι οι Αμερικανοί θα πήγαιναν σε μία τέτοια δίκη χωρίς να έχουν στα χέρια τους συντριπτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες λένε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες σχημάτισαν φάκελο έπειτα από μια μεγάλη έρευνα από το 2014 μέχρι και το 2022 σε όλες τις… πιθανές διαδρομές των «εξωτικών πακέτων» του καθεστώτος Μαδούρο.

Η έρευνα ξεκίνησε, δηλαδή, την εποχή που ο Νίκος Παπάς έψαχνε να βρει τρόφιμα στη Βενεζουέλα παρέα με έναν Κύπριο δικηγόρο αυθεντία στο στήσιμο off shore εταιρειών! Ήταν τότε που η πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα συγκέντρωνε απίστευτα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων για μία πόλη όπως η Αθήνα.

Κάποιοι ταυτίζονται με τον Μαδούρο λόγω βλακείας. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι έχουν μία κάποια ιδεολογική συγγένεια με την αριστερή χούντα της Βενεζουέλας. Που μπορεί και να έχουν. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος αν θέλουν να ζουν στις αυταπάτες τους. Τον μεγάλο σαματά, όμως, τον κάνουν εκείνοι που ξέρουν!

Να θυμίσουμε την υπόθεση των δύο ανιψιών της συζύγου του Μαδούρο. Της αθώας αυτής κυρίας που «απήχθη» μαζί με τον σύζυγό της! Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο κείμενο. Μερικές φορές χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγράψεις με ακρίβεια την αθλιότητα!

Η υπόθεση των ανιψιών της συζύγου του Νικολάς Μαδούρο αρχίζει να ξεδιπλώνεται σιωπηλά γύρω στο 2014, όταν η αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) ξεκινά μια μυστική έρευνα για δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης που φέρονται να αξιοποιούν κρατικές δομές της Βενεζουέλας. Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν δύο νεαροί άνδρες, ο Efraín Campo Flores και ο Franqui Flores de Freitas, ανιψιοί της πρώτης κυρίας της χώρας, Cilia Flores. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες εμφανίζονται πρόθυμοι να οργανώσουν τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλώντας ανοιχτά σε συναντήσεις με ανθρώπους που πιστεύουν πως είναι συνεργάτες καρτέλ, αλλά στην πραγματικότητα είναι πληροφοριοδότες της DEA.

Στις συνομιλίες που καταγράφονται εκείνη την περίοδο, οι δύο ανιψιοί φέρονται να περιγράφουν ένα σχέδιο διακίνησης περίπου 800 κιλών κοκαΐνης μέσω Κεντρικής Αμερικής, ενώ αφήνουν να εννοηθεί ότι το οικογενειακό τους όνομα και οι πολιτικές διασυνδέσεις στο Καράκας μπορούν να τους εξασφαλίσουν προστασία και πρόσβαση σε αεροδρόμια και κρατικές υποδομές. Για τους ερευνητές, οι συνομιλίες αυτές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο· για την υπεράσπιση αργότερα, θα είναι η βάση του ισχυρισμού ότι οι κατηγορούμενοι παγιδεύτηκαν και παρασύρθηκαν από τις αμερικανικές αρχές. Τον Νοέμβριο του 2015, οι δύο άνδρες ταξιδεύουν στην Αϊτή για μια ακόμη συνάντηση που υποτίθεται ότι θα οριστικοποιούσε τη συμφωνία. Εκεί συλλαμβάνονται αιφνιδιαστικά από πράκτορες της DEA. Το γεγονός ότι ταξίδευαν με διπλωματικά διαβατήρια προσδίδει αμέσως πολιτική διάσταση στην υπόθεση. Μέσα σε λίγες ώρες μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγούνται στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλλονται κατηγορίες για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ.

Η δίκη ξεκινά το 2016 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και προσελκύει έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Η κατηγορούσα αρχή παρουσιάζει ηχογραφήσεις, μηνύματα και μαρτυρίες πληροφοριοδοτών, επιμένοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν ήταν απλοί μεσάζοντες αλλά άνθρωποι που βασίζονταν στην πολιτική τους συγγένεια για να κινηθούν με ασφάλεια. Η υπεράσπιση απαντά ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία και για μια υπόθεση «παγίδευσης», σχεδιασμένης να πλήξει το καθεστώς Μαδούρο. Παρά τα επιχειρήματα αυτά, τον Νοέμβριο του 2016 το δικαστήριο τους κρίνει ενόχους. Τον Ιούλιο του 2017 ανακοινώνεται η ποινή: δεκαοκτώ χρόνια φυλάκισης για τον καθένα. Η απόφαση ενισχύει διεθνώς την εικόνα της Βενεζουέλας ως κράτους όπου η εξουσία, κατά τους επικριτές της κυβέρνησης, συνυπάρχει με το οργανωμένο έγκλημα. Στο Καράκας, αντίθετα, η υπόθεση παρουσιάζεται ως απαγωγή και ως ακόμη ένα επεισόδιο στον πολιτικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της κυβέρνησης Μαδούρο.

Οι δύο ανιψιοί περνούν τα επόμενα χρόνια σε αμερικανικές ομοσπονδιακές φυλακές, ενώ η υπόθεσή τους επανέρχεται περιοδικά στον δημόσιο διάλογο κάθε φορά που συζητείται η διαφθορά στη Βενεζουέλα ή οι σχέσεις της χώρας με τα καρτέλ ναρκωτικών. Το φθινόπωρο του 2022, μέσα σε ένα κλίμα μερικής επαναπροσέγγισης Ουάσινγκτον και Καράκας, η ιστορία παίρνει νέα τροπή. Οι δύο άνδρες απελευθερώνονται πρόωρα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων και επιστρέφουν στη Βενεζουέλα, ενώ από την άλλη πλευρά απελευθερώνονται Αμερικανοί που κρατούνταν στη χώρα.

Έτσι κλείνει, τουλάχιστον τυπικά, ένας κύκλος που ξεκίνησε ως μυστική επιχείρηση της DEA και κατέληξε να γίνει σύμβολο. Για τους επικριτές του Μαδούρο, η υπόθεση των «narcosobrinos» παραμένει απόδειξη βαθιάς διαφθοράς στην κορυφή της εξουσίας. Για τους υποστηρικτές του, είναι ένα παράδειγμα του πώς η δικαιοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. Και στις δύο αναγνώσεις, η ιστορία αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα πρόσωπα των δύο ανιψιών και αγγίζει την ίδια τη σύγκρουση ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στους ρυθμούς του «Drill baby drill» κινείται η εγχώρια αγορά ενέργειας. Όπως μαθαίνω εντός Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου το αργότερο, αναμένεται να περάσει από τη Βουλή η σύμβαση της μεγάλης παραχώρησης υδρογονανθράκων της Chevron σε Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Η Chevron, που δραστηριοποιείται και στη Βενεζουέλα, στοχεύει σε επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Μεσόγειο. Η σύμβαση στην παρούσα φάση βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το 2026 φέρνει και δύο ακόμα μεγάλα έργα στο προσκήνιο. Αναμένεται η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ όπου μάλλον θα συμμετάσχουν μεγάλες αμερικανικές εταιρείες (BlackRock) και η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το δεύτερο μεγάλο project ακούει στο όνομα «καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου – Ισραήλ», όπου με πληροφορούν πως πρέπει να αναμένονται εξελίξεις.

Σήμερα εξειδικεύονται τα μέτρα για τους αγρότες. Η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και της τιμής της αντλίας δεσπόζουν.

Αν ψάχνουν στο ΠΑΣΟΚ τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε και αντί να τσιμπάνε στις δημοσκοπήσεις, εφορμούν διαρκώς προς τα κάτω, δεν έχουν παρά να καθίσουν να διαβάσουν ξανά τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις τους για τα τεκταινόμενα στη Βενεζουέλα. Δυο συνεχόμενες μέρες σύρουν τα εξ' αμάξης στον Μητσοτάκη ότι τάχα μου, μετέβαλε τη θεμελιώδη στάση της εξωτερικής πολιτικής και αυτό αποτελεί «στίγμα» για το οποίο ο porte parole της Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε – ξανά – πανστρατιά…των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας να απομονώσουν τον πρωθυπουργό. Η πολιτική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να μαζευτούν οι φάνς των Μαδούρο, Πούτιν Ερντογάν κλπ για να αποτρέψουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη από το να γίνει μοιραία για τη χώρα!

Στο μεταξύ είναι τόσοι «γενναίοι» εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη που το όνομα «Τραμπ», ή το «Αμερικανός πρόεδρος» δεν υπάρχει ούτε ως αρκτικόλεξο στις ανακοινώσεις, στα σχόλια και στις δηλώσεις των Πασόκων, που καταγγέλλουν αποκλειστικά τον πρωθυπουργό. Ακόμη κι ο πρόεδρος Νίκος που κόμπασε πόσο πολέμησε το καθεστώς Μαδούρο ως ευρωβουλευτής, ξεροκατάπιε εκατό φορές, για να αναφερθεί γενικώς και αορίστως σε δηλώσεις της «Αμερικανικής Διοίκησης» που απέδειξαν όπως είπε, ότι δεν ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας το μόνο κίνητρο. Τόση τζάμπα μαγκιά την οποία απεχθάνεται κυρίως ο κόσμος που μπορούσε να ξεκολλήσει το ΠΑΣΟΚ, από τη δημοκοπική καθήλωσή του.

Στα ενδότερα Πασοκικά! Στο «Κίνημα» προετοιμάζονται άπαντες για τη μάχη του Συνεδρίου του Μαρτίου. Οι αρχηγοί των τάσεων – ομάδων εργάζονται σκληρά για την πολιτική τους επιβίωση. Ξέρετε τώρα, συνεδριάσεις μέχρι πρωίας, ίντριγκες και πάνω απ’ όλα χαρτί και μολύβι. Πόσους συνέδρους υπολογίζουν να εκλέξουν και ποιες συμμαχίες τους υποδεικνύουν πλέον οι αριθμοί. Κυρίαρχος στον μηχανισμό αναμένεται να είναι ο πρόεδρος Νίκος. Ναι, ξέρω! Αυτή δεν είναι έκπληξη. Ο Νίκος θα σαρώσει. Η έκπληξη είναι στον Δούκα των Αθηνών, ο οποίος προσπάθησε σκληρά να μαζέψει δυνάμεις στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά το έργο δεν βγαίνει. Φαίνεται ότι θα του στοιχίσει ακριβά ο χωρισμός του με το Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο οποίος θα είναι σίγουρα τρίτος, πίσω από τον Παύλο Γερουλάνο, χωρίς να αποκλείεται και η έκπληξη. Η Άννα δεν φαίνεται να τα καταφέρνει. Τελευταία και καταϊδρωμένη στη μάχη κορυφής. Γι' αυτό ίσως και έσπευσε να «κολλήσει» στον Νίκο Ανδρουλάκη, ελπίζοντας ότι θα της κληρονομήσει τον μηχανισμό του την επομένη της παραίτησής του. Το εντυπωσιακό είναι ότι περιμένουν να παραιτηθεί ο Νίκος!

Ο Ανάλγητος