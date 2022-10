ΥΠΕΞ: Θλίψη και αλληλεγγύη για την πολύνεκρη τραγωδία στη Σεούλ

Βαθύτατη θλίψη για τη χθεσινή πολύνεκρη τραγωδία στη Σεούλ, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων, επισημαίνει.

Επίσης, εκφράζει ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και αλληλεγγύη στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας.

Όπως μεταδόθηκε σε προηγούμενο τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον 151 νεκροί και 82 τραυματίες (19 εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση) είναι ο νεότερος απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές για τη χθεσινή τραγωδία κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Halloween στη Σεούλ, υπογραμμίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Profoundly saddened by the tragic loss of lives yesterday in #Seoul. Our thoughts go out to the victims’ families & loved ones. We wish a swift recovery to the injured & extend our solidarity to the Gov’t of the Republic of #Korea pic.twitter.com/1L8rPJRAUR