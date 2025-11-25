ΥΠΕΞ: Προλαμβάνουμε, καταδικάζουμε και καταπολεμούμε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών

«Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να προλαμβάνουμε, να καταδικάζουμε και να καταπολεμούμε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο X.

On the International Day for the Elimination of Violence against Women, we reiterate our resolve to prevent,condemn &fight all forms of #ViolenceAgainstWomen



FM Gerapetritis joined his colleagues at EU FAC for UN's Orangetheworld: EU stands united to EndViolenceAgainstWomen

«Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ένωσε τις φωνές του με τους συναδέλφους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την εκστρατεία Orangetheworld του ΟΗΕ: Η ΕΕ είναι ενωμένη για να τερματίσει τη βία κατά των γυναικών», προστίθεται στην ανάρτηση του υπουργείου.