ΥΠΕΞ: Προλαμβάνουμε, καταδικάζουμε και καταπολεμούμε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών

25/11/2025 • 10:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να προλαμβάνουμε, να καταδικάζουμε και να καταπολεμούμε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο X.

«Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ένωσε τις φωνές του με τους συναδέλφους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την εκστρατεία Orangetheworld του ΟΗΕ: Η ΕΕ είναι ενωμένη για να τερματίσει τη βία κατά των γυναικών», προστίθεται στην ανάρτηση του υπουργείου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΕΞ)