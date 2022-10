ΥΠΕΞ: Αλληλεγγύη της Ελλάδας στις Φιλιππίνες

Τη βαθύτατη αλληλεγγύη της στον λαό και στην κυβέρνηση των Φιλιππίνων μετά την τροπική καταιγίδα Νάλγκε, εκφράζει η Ελλάδα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, τονίζει πως σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των θανόντων, στους αγνοούμενους και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τρομερή καταστροφή.

#Greece expresses its deepest solidarity with the people and Government of the #Philippines following tropical storm Nalgae.



At this difficult time, our thoughts go out to the families who lost loved ones, the missing and everyone affected by this terrible disaster.

